Cubiks, PSI ondersteunt mensen tijdens de COVID crisis met gratis app om je eigen emotionele stabiliteit te meten



Internationaal Assessment en Talentmanagementbureau Cubiks/PSI, ontwikkelt instrumenten om onder andere Persoonlijkheid in kaart te brengen. Onderdeel van je persoonlijkheid, zijn ook je Emotionele intelligentie en stabiliteit.



In deze tijden van crisis, kan de stress hoog oplopen. We kampen met onzekerheden over onze gezondheid en die van onze naasten. Voor veel mensen geldt bovendien onzekerheid over de toekomst: heb ik straks nog een baan, kan ik mijn hypotheek nog betalen?



Daarnaast doet ook het’ Social distancing’ veel met mensen. Het thuiswerken kan stress opleveren maar ook vereenzamen. Veel mensen kunnen hun dierbaren niet ontmoeten.



Cubiks/PSI vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar kennis op dit gebied ter beschikking te stellen en doet dit via een gratis te downloaden App. Deze app bevat de volgende onderdelen:



• Verhalen om te laten zien dat je niet de enige bent: bekijk korte verhalen van over de hele wereld. Hoe voelen anderen zich en hoe passen ze zich aan?



• EI-koffiepauzevideo’s met praktische oplossingen: naarmate onze werkpatronen veranderen, raden we aan om gedurende de dag 3 korte pauzes te nemen. Je hebt toegang tot twee bitesize-video's per week om in je eigen tijd te bekijken: of je nu thuis werkt, naar je werk moet gaan, met kinderopvang en werk moet puzzelen of crisisbijeenkomsten moet bijwonen, deze sessies bieden je praktische tips.



• Speciale instrumenten voor leidinggevenden: wat vraagt het van je om een leider te zijn in tijden van crisis? Hoe kunnen effectieve leiders op afstand richting geven? Hoe is Emotionele Intelligentie nu precies van toepassing op leiderschap? Hierover wordt speciaal voor leidinggevenden een drietal online sessie gehouden:



§ Lef om te leiden - 15 april 15.00 uur



§ Leiding geven met oog voor welzijn - 22 april 15.00 uur



§ Virtueel leiderschap - 30 april 15.00 uur



Registreer je hier.



De app is te downloden via deze link.