DE VEGETARISCHE SLAGER SAUCIJZENBROODJE BEDRIEGT AL 4 JAAR MET SUCCES

De Vegetarische Slager Saucijzenbroodje wint Innova Klassiek 2015-2019. In een zeer competitieve markt waarin veel introducties al binnen een jaar van het schap verdwijnen, hebben De Vegetarische Slager saucijzenbroodjes al 4 jaar hun waarde in het schap bewezen. De Innova Klassiek wordt uitgereikt door de Levensmiddelenkrant is de enige award voor succes op lange termijn en één van de weinige brancheprijzen die wordt toegekend op basis van de waardering van retailers.



Onmisbaar onderdeel van de categorie



Met De Vegetarische Slager Saucijzenbroodjes is een niche binnen de bake-off snackmarkt opgebouwd tot een onmisbaar onderdeel van de categorie. “Toen we samen met De Vegetarische Slager begonnen met het ontwikkelen waren er nog helemaal geen vegetarische alternatieven op de bake off-afdeling.” Aldus, Katinka Treffers, category manager bij Royal Smilde Bakery. “Waar in 2015 nog 55 procent van de Nederlanders flexitariër was, is dat nu 67 procent. Deze groei zien we ook zeker terug in positieve reacties op De Vegetarische Slager saucijzenbroodjes.” De timing van de introductie vier jaar geleden was heel goed omdat de markt op goede alternatieven wachtte. Veel consumenten proeven geen verschil tussen De Vegetarische Slager saucijzenbroodjes en reguliere saucijzenbroodjes, wat het product voor de hele markt lekker en toegankelijk maakt.



Vegetariër tot vleesliefhebber



Het Vegetarische Slager saucijzenbroodje is in consumentenpanels door liefhebbers beoordeeld; daar kreeg het een hoger cijfer dan menig saucijzenbroodje met dierlijk vlees. Vegetarische Slager-oprichter Jaap Korteweg gebruikt het Vegetarische Saucijzenbroodje zelfs bij zijn presentaties, als voorbeeld van hoe de receptuur van iconische klassiekers succesvol te hacken is. Zo waren de vele bezoekers van de Food Inspiration Days in 2016 die het broodje proefden in de veronderstelling dat ze met een vleesvariant te maken hadden, met enkel verraste en uitgesproken positieve reacties tot gevolg. Dit product laat zien dat niemand – van vegetariër tot vleesliefhebber – iets hoeft te missen.



Innova Klassiek



De toekenning van de Innova Klassiek 2015-2019 is tot stand gekomen op basis van een telefonische enquête onder zelfstandige supermarktondernemers. De Levensmiddelenkrant vraagt heb om een beoordeling te geven over de genomineerde producten die in 2015 zijn geïntroduceerd. Dat levert mooie complimenten op van onder andere Sander Veld, ondernemer Jumbo Vroomshoop: “Het saucijzenbroodje van De Vegetarische Slager is zeer innovatief en enig in zijn soort; ik heb geen vergelijkbaar product in mijn winkel. Daarnaast verkoopt het goed, wat aangeeft dat het bij de consument erg in de smaak valt en dat deze blij is met de vegetarische optie van het welbekende saucijzenbroodje.”