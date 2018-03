Na '40 dagen geen druppel'

Op 14 februari 2018 startte KBO-PCOB haar actie ‘40 dagen geen druppel’ om de bewustwording rond alcoholgebruik onder senioren te vergroten. Met bijna 1500 officiële deelnemers en honderden anderen die meededen, is deze actie van KBO-POCB-actie zeer geslaagd en een succesvolle manier om senioren en anderen aan het denken te zetten over de impact van alcohol.



‘Juist de gewoonte doorbreken was ons achterliggende idee met deze actie,’ zegt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘Alleen dan kan je ervaren wat geen alcohol met je doet’.



Ervaringen deelnemers



Tijdens de 40 dagen hebben diverse deelnemers over hun ervaringen verteld. Sommigen deden dat via een blog, anderen stuurden hun reactie in via de speciale actiewebsite www.40dagengeendruppel.nl Een periode zonder alcohol ervaart iedereen op zijn eigen manier, maar opvallend is dat uit de reacties blijkt dat veel deelnemers een periode zonder alcohol hen best meevalt. Zo geeft de heer Van Oers (81) aan ‘dat het wel even wennen was, want een glas wijn bij het eten is lekker, maar het gaat ook om zelfbeheersing. Volgend jaar doe ik weer mee’. Mevrouw De Munk (69) is het meedoen ook meegevallen, maar vond de reacties van anderen lastiger. ‘Ik moest vaak uitleggen waarom ik meedoe, en kreeg vaak te horen dat het toch wel echt ongezellig is’.



Uit onderzoek blijkt dat een periode zonder alcohol verschillende positieve effecten heeft zoals beter slapen, gewichtsverlies en je fitter voelen. Sommige deelnemers gaven aan dit soort effecten nog niet te voelen, hoewel anderen juist wel aangaven kilo’s kwijt te zijn of zelfs geen last meer te hebben van angstige gevoelens of nachtmerries.



Mooie start



Vlak voor de start van de actie nam staatsecretaris Blokhuis van VWS het eerste deelnemersspeldje in de vorm van een druppel in ontvangst. Hij noemde de actie een mooi initiatief vanuit de samenleving om na te denken over het gebruik van alcohol. KBO-PCOB is blij met de steun vanuit het ministerie en vindt het een goede zaak dat alcohol ook aandacht krijgt binnen het Nationaal Preventieakkoord. De actie kreeg ook steun van meerdere BN-ers zoals Leo Fijen en Wouke van Scherrenburg.



Na 40 dagen



31 maart is de laatste dag van de 40 dagen periode. De vastenperiode waarin mensen zich bezinnen op het omgaan met bijvoorbeeld luxe of gewoonte, zoals drinken, roken of gebruik van social media, zit er dan weer op. ‘Deze periode van bezinning is bij uitstek een periode om geen alcohol te drinken’, zegt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘Wij kijken terug op een succesvolle actie, gericht op bewustwording en het ervaren van geen alcohol. Het blijkt dat mensen na een periode zonder drank ook daarna minder drinken. Ik ben benieuwd of de deelnemers dat ook gaan ervaren. Ik hoop dat ze goed op de actie terugkijken en wens hen vooral een mooie Pasen en een glaasje kan daar prima bij’.