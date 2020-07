Bosnian Girl lanceert campagne Srebrenica is Nederlandse Geschiedenis

Op 11 juli 2020 is het precies 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica zich voltrok. Meer dan 8.000 Bosnische moslimmannen en jongens werden vermoord, het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat hoorde hen te beschermen. Het is de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.



Het collectief Bosnian Girl lanceert op 3 juli de campagne SREBRENICA IS NEDERLANDSE GESCHIEDENIS. Hiermee vraagt het collectief aandacht voor de Srebrenica genocide, de rol van Nederland en de 25 jarige herdenking hiervan in Den Haag.



Het collectief Bosnian Girl bestaat uit vier jonge vrouwen, allen actief in de Nederlandse culturele en maatschappelijke sector: architect Arna Mačkić, filmmaker Ena Sendijarević, theaterregisseur Daria Bukvić en beleidsmedewerker Emina Ćerimović. Volgens hen is het hoog tijd dat de genocide in Srebrenica een permanent deel gaat uitmaken van het collectieve Nederlandse bewustzijn.



Om deze bewustwording te bewerkstelligen, heeft het collectief een manifest opgesteld waarin het drie doelen formuleert. Ten eerste de totstandkoming van een permanent nationaal monument in Den Haag, ten tweede structurele financiële bijdrage vanuit de overheid voor de jaarlijkse nationale herdenking en tot slot meer aandacht voor de genocide in het Nederlandse geschiedenisonderwijs, waarbij de gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven worden belicht.



Fotografe Robin de Puy maakte voor de campagne 25 portretfoto’s van 25-jarige Bosnische Nederlanders, die vanaf 11 juli op het Plein in Den Haag te zien zijn. Naast dit tijdelijke fotomonument bestaat de campagne uit een online platform. Hierop presenteert Bosnian Girl ondermeer een campagne film, filmprogramma’s i.s.m. IDFA en Eastern Neighbours Film Festival en verschillende publicaties over Srebrenica.



Iedereen die de doelen van het collectief wil onderschrijven kan de bijbehorende petitie ondertekenen via de website





http://srebrenicaisnederlandsegeschiedenis.nl/