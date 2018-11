Pro-Motor award 2018 naar Hogeschool Amsterdam en ICT Nederland

Het project Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam en ICT Nederland heeft vandaag uit handen van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER de Pro-Motor award 2018 ontvangen. In ‘Make IT Work’ schoolt de hogeschool samen met bedrijven werknemers zonder tech-achtergrond om voor functies in IT op hbo-niveau. Zo bestrijdt het project zowel de relatief hoge werkloosheid onder sommigen groepen hoger opgeleiden als het tekort aan IT’ers op de arbeidsmarkt. Het concept slaat aan en heeft al enkele honderden mensen en bedrijven bij elkaar gebracht. Dit project is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en daarmee terechte winnaar van de Pro-Motor award 2018 volgens de jury.



Juryvoorzitter Pro-Motor Award Mariëtte Hamer: “Alle vijf genomineerden en natuurlijk de winnaar zijn inspiratiebronnen voor bedrijven, opleidingen en beleidsmakers in de regio én in de steden voor het vertalen van plannen naar toepassing en praktijk. Die laatste twee woorden, toepassing en praktijk, vormen meteen het hart van hbo en mbo.”



De jury zag in het project Make IT Work een antwoord op een urgent maatschappelijk probleem. Data-analisten zijn schaars, maar cruciaal voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en vergrijzing. We moeten hierop snel antwoorden formuleren en een dergelijk antwoord heeft dit initiatief. Vier keer per jaar starten groepen deelnemers, waarvan een derde vrouwen, die deels in de hogeschool en deels bij werkgevers het programma doorlopen. Ruim 90% van hen haalt het certificaat en maar liefst 97% vindt en baan bij één van de 85 aangesloten bedrijven. Het project heeft zich ook in Europa in de kijker gespeeld en is voorbeeldproject in het kader van de het EU Digital Europe programma.



Publiek-private innovatie voor maatschappelijke uitdagingen



Naast Make IT Work waren nog vier initiatieven genomineerd die zich onderscheiden door innovatieve aanpakken om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De jury toonde zich onder de indruk van de kwaliteit van de initiatieven en heeft vooral gelet op de behaalde impact en overdraagbaarheid van het concept naar andere regio’s en of sectoren: “Ook op het moeilijke terrein van leven-lang ontwikkelen laten de publiek-private samenwerkingen in Centres of Expertise in het hbo en Centra voor Innovatief vakmanschap in het mbo zien in staat te zijn innovatieve oplossingen voor Nederland te genereren”.



De genomineerden naast de winnaar Make IT Work:



1] De Power Course - Hogeschool Arnhem Nijmegen / Sustainable Electric Energy Centre of Expertise



Dit initiatief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoogspanningsnetbeheerder Tennet richt zich op de bij- en opscholing van nieuwe en bestaande medewerkers van bedrijven in de energietransitie en duurzame energie.



2] Open Learning Labs - Fontys Hogeschool Eindhoven Centre of Expertise High Tech Systemen en Materialen



Dit initiatief combineert allerlei leervormen in High Tech en agro-technische sectoren. Deelnemers leren in hun eigen omgeving en eigen tempo online, maar doen ook mee aan zogenaamde Lab-sessies om live te leren van experts.



3] Beyond - Academy for medical devices and logistics, ROC Leeuwenborgh, Zuid Limburg



Het project ‘Beyond, Academy for medical devices and logistics’ is een samenwerking van een groot cluster van medische bedrijven en organisaties met het mbo in Limburg, dat zowel binnen de opleidingen als binnen de bedrijven mensen bijschoolt in het kader van de razendsnelle ontwikkelingen in deze vakgebieden.



4] Extra Strong - ROC Mondriaan Haaglanden



Het initiatief Extra Strong richt zich op het leren van medewerkers in zorg en welzijn met veel ervaring. Het aanbod is maatwerk en focust zich op versterken van inzetbaarheid in de snel veranderende beroepspraktijk in zorg en welzijn.