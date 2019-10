Landelijke campagne #IkbenOpen van start

Utrecht, 10 oktober 2019 – Vandaag start de campagne #IkbenOpen. Alles is Gezondheid, een zelfregulerend netwerk van ruim 3000 partners dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert, steunt de campagne #IkbenOpen en daarmee het bespreekbaar maken van mentale gezondheid in Nederland. Het doel van de campagne is bewustwording en motiveren tot gedragsverandering rondom het thema mentale gezondheid gericht op jongeren.



Campagne #IkbenOpen De officiële start van de campagne is op 10 oktober en valt samen met World Mental Health Day. De lancering van de allereerste collectieve social media challenge van Nederland staat vandaag centraal. Met deelname aan de #IkbenOpen challenge wordt het verschil gemaakt en gaan we de strijd aan met het taboe rondom psychische gezondheid. Met de challenge worden mensen aangemoedigd om hulp te zoeken, open te zijn of om ondersteuning te bieden aan iemand die dit nodig heeft. De campagne is geïnspireerd op de succesvolle Britse campagne #IAMWHOLE waarin jongeren wordt opgeroepen 1 uur per dag aandacht aan hun mentale gezondheid te besteden. Ieder jaar opnieuw lanceren zij op 10 oktober de #Iamwhole campagne, de hashtag #Iamwhole is dan de meest gebruikte hashtag op social media. Dit jaar is het eerste jaar dat de afgeleide campagne in Nederland wordt opgezet. Een imperfecte cirkel is het symbool van de actie, niemand is immers perfect en dit symboliseert dat iedereen volledig zichzelf mag zijn.



Meer aandacht voor Mentale Balans onder jongeren



Binnen Europa hebben ze het op 3 na grootste risico op een depressie (Eurofound, 2019), het welbevinden onder jongeren is de afgelopen jaren significant afgenomen en er is een enorme stijging van psychosomatische klachten (HBSC, 2017). Bijna een kwart van de meldingen beroepsziekten betreffen een burn-out, waarvan 100,000 onder jongeren. In de huidige prestatiemaatschappij zijn we gesloten over onze mentale gezondheid, waardoor jongeren vervreemden, gepest worden of erger, zelfdoding voorkomt. Fysieke gezondheid wordt vaker gemakkelijk en openlijk besproken. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam en vechten in stilte tegen psychische klachten. De cijfers tonen aan dat het tijd is om mentale gezondheid bij jongeren de plek in de maatschappij te geven die nodig is.



Over Alles is Gezondheid



Alles is Gezondheid staat of valt bij het netwerk. Daarom is alles wat ze als team doen voor, door en met partners. Alles is Gezondheid stimuleert netwerkvorming en faciliteert en activeert integraal denken en doen. Ze doen dit via gesprekken door het land, themasessies, presentaties, webinars, bijeenkomsten en het delen van inspirerende blogs en praktijkvoorbeelden.