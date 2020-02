Beste Prepaid Provider prijsuitreiking 2019-2020

27 februari 2020, Amsterdam - De grootste simkaarten webshops van Nederland, https://www.prepaidsimkaart.net/ & https://www.prepaidsimkaarten.nl/ hebben de titel “Beste Prepaid Provider” opnieuw uitgereikt aan het dochterbedrijf van KPN, Simyo. Om hun titel te prolongeren zijn er veranderingen aangebracht in o.a. aanbod van prepaid internet diensten, zoals 4G prepaid. Hierdoor zijn er meer punten gescoord dan vorig jaar. Daarbij is het dochterbedrijf van KPN ook als beste provider door de consumenten zelf gekozen met 14% van de stemmen uit 2.964 deelnemers.



Top 5 prepaid providers 2019-2020:

-Simyo

-Vodafone

-T-mobile

-KPN

-AH Mobiel



Reactie Simyo op KPN hoofdkantoor te Amsterdam:

Revalino Slooten van Simyo zegt het volgende: “Wij zijn erg blij en trots met deze Award en het voelt zelfs ook een beetje als een persoonlijke overwinning. Vorig jaar ben ik na Wierd Beelen verantwoordelijk geworden voor onze prepaid producten die wij meer focus wilden gegeven. Wij hebben de cijfers en adviezen van PrepaidSimkaart.NET aandachtig bekeken en mede hierom een nog stabielere eerste plek weten te bemachtigen."



Reactie van de organisatie:

“Wij zijn trots dat onze markt adviezen worden gehoord door verschillende prepaid providers. Dat wij het prepaid aanbod voor consumenten zo krachtig positief kunnen beïnvloeden is een gevolg van de grootste zijn en doen wat goed is voor de eindgebruiker”. “Deze award is bedacht om prepaid providers te stimuleren hun aanbod continu te verbeteren. Providers nemen onze adviezen erg serieus en gaan er ook direct mee aan de slag. Wij zijn trots!”. - aldus Wesley Kelder, oprichter merken als o.a: https://www.prepaidsimkaart.net en https://www.simonlycheck.nl/ .



Redenen dat Simyo opnieuw nummer 1 is met zelfs een nog betere nummer #1 positie, komt door de ontwikkelingen op het gebied van prepaid internet. Vorig jaar adviseerde PrepaidSimkaart.NET Simyo om o.a. 4G internet aan en haar prepaid bundels te herzien. Dit advies heeft Simyo van harte genomen. In 2019 is o.a. 4G internet en een onbeperkte prepaid internet bundel gelanceerd. Dit is een mooi voorbeeld waarom deze “missverkiezing” in het leven is geroepen!



Bekijk hier een volledig overzicht van de 29 beoordelingscriteria: https://www.prepaidsimkaart.net/wp-content/uploads...