Vertrouwen in de EU blijft groeien

De nieuwste Eurobarometer van het Europees Parlement, die precies één jaar voor de Europese verkiezingen van mei 2019 wordt gepubliceerd, bevestigt een toenemende steun voor de Europese Unie.



Met slechts één jaar te gaan tot de verkiezingen zet voorzitter van het Parlement Antonio Tajani de resultaten van de nieuwste publieke opiniepeiling over de EU uiteen. De Eurobarometer werd in april 2018 afgenomen bij 27.601 burgers uit alle 28 lidstaten. Het onderzoek toont aan dat 60% van alle EU-burgers ervan overtuigd is dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is en 67% vindt dat zijn of haar land profiteert van het EU-lidmaatschap. Dit is de hoogst gemeten score sinds 1983. Het Nederlandse vertrouwen in lidmaatschap van de EU doet het met 78 % nog iets beter dan het Europese gemiddelde.



Ten opzichte van vorig jaar zijn onderwerpen die als prioriteit worden gezien iets veranderd. 49% van de EU-burgers vindt de strijd tegen terrorisme belangrijk, gevolgd door jeugdwerkloosheid (48%) en immigratie (45%). Onder de Nederlandse respondenten staat de bescherming van het milieu op de eerste plaats (66%), gevolgd door terrorismebestrijding (52%) en de manier van werken van de EU in de toekomst (51%).



In sommige Europese landen zijn nieuwe politieke partijen die zich afzetten tegen de traditionele politieke orde in opkomst. De helft van de EU-burgers vindt deze ontwikkeling geen bedreiging voor de democratie. In Nederland is dit 61%. Daarnaast vindt 56% van de EU-burgers er verandering nodig is en dat dergelijke politieke partijen dit kunnen brengen. 32% is het niet eens met deze stelling. In Nederland leeft deze overtuiging minder sterk: slechts 38% was het eens met de stelling, 56% is het oneens.



Concluderend toont het onderzoek een groeiende interesse en waardering voor de EU aan. Daarnaast is er ook een groeiende overtuiging onder de ondervraagden dat ze iets te zeggen hebben over de toekomst van de EU als ze volgend jaar hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen.