Hittegolf op komst, airco’s niet aan te slepen

Volgens de weermannen en -vrouwen is de kans groot dat we de komende week te maken krijgen met de eerste hittegolf van 2019. Zowel in woningen als bedrijfspanden is het steeds vaker de airco die ervoor moet zorgen dat we het hoofd koel en de productie op peil houden. Installateurs van airconditioning-apparatuur kunnen het werk dan ook nauwelijks aan.



Vroeger dan ooit



Volgens Martijn Verspeek van Installatiebedrijf Verspeek uit Valkenswaard begon het ‘airco-seizoen’ dit jaar vroeger dan ooit. ‘Al in februari van dit jaar, toen we een ongewoon warme week hadden, stroomden de aanvragen binnen.’ Verspeek ziet de vraag overigens al enkele jaren groeien: ‘Airconditioning raakte al steeds meer ingeburgerd, maar sinds de zomer van vorig jaar gaat het héél hard. Met de vooruitzichten voor komende week is de boel echt ontploft. We kunnen het nauwelijks bijbenen.’



Thuiswerkers en zzp’ers



Voorzitter Terpstra van Techniek Nederland denkt dat er ook andere factoren zijn die een rol spelen: ‘Werkgevers realiseren zich dat een prettig klimaat op kantoor zorgt voor tevreden en productieve medewerkers. Daarnaast groeit het aantal thuiswerkers en zzp’ers met een kantoor aan huis. Die willen ook op warme dagen graag bij een aangename temperatuur kunnen doorwerken.’



Koelen is het nieuwe verwarmen



Martin Hoekstra van ST/Warmte in Nieuwkoop verwacht dat koeling de komende jaren belangrijker wordt dan verwarming. ‘De nieuwbouwwoning van vandaag is zo goed geïsoleerd dat rol van de verwarming beperkt is. De behoefte aan verkoeling neemt daarentegen alleen maar toe. Koelen is het nieuwe verwarmen.’



Airco plus zonnepanelen



De drempel voor zowel bedrijven als consumenten om een airco te laten installeren, is de afgelopen jaren steeds lager geworden. Dat de airco het imago van energieslurper heeft afgeschud, helpt daarbij. Verspeek: ‘Airconditioning maakt gebruik van dezelfde techniek als warmtepompen en is heel energiezuinig. En omdat de airco meestal overdag aan staat, wanneer de zon schijnt, is een combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk. Een verkoelende airco maakt optimaal gebruik van de groene stroom die je met zonnepanelen op een warme zomerdag opwekt.’



Koudemiddelen



De fabrikanten van moderne airco’s passen een koudemiddel toe dat minder belastend is voor het milieu dan de middelen die vroeger werden gebruikt. Toch is er bij lekkage nog steeds sprake van milieuschade. Hoekstra benadrukt daarom dat het wettelijk verplicht is een airco te laten installeren door een monteur met een STEK-erkenning: ‘Zelf gaan klussen met een airco is vragen om problemen. Je werkt met een potentieel schadelijke stof, dus het aanbrengen en aansluiten van leidingen moet je echt overlaten aan een erkende professional. Dan weet je ook zeker dat de installatie het comfort oplevert dat je ervan mag verwachten.’