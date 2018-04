Internationale Porsche Collectors Day NL in kader van 70 jaar Porsche

Een evenement over Porsche dat niet over Porsche rijden gaat.



Zondag 22 april staat het grootste Porsche Classic Centrum van Europa in het teken van Porsche verzamelobjecten zoals miniaturen, literatuur, art en design. De grootste verzamelbeurs op dit gebied ter wereld doet uitgerekend in het jubileumjaar van Porsche, Nederland aan. Verzamelaars en Porsche hardcore fans binnen en buiten Europa nemen hierbij alvast een voorschot op de festiviteiten in juni aanstaande.



De Porsche Collectors Day is een idee en initiatief van de Nederlander Henk Koop en werd 10 jaar geleden voor het eerst georganiseerd in de Grote kerk van Naarden. Vervolgens ging het tweejaarlijks “on tour” o.a. bij Porsche in Stuttgart en het Hans-Peter Porsche TraumWerk in de buurt van Salzburg.



Uitgerekend in het jaar dat Porsche 70 jaar wordt, doet de Int. Porsche Collectors Day Nederland weer aan, om alle verzamelaars van jong tot oud een grote beurs- en contactplatform te bieden om tienduizenden Porsche Miniaturen van schaal 1: 2 tot 1:220 te bemachtigen, zeldzame Porsche brochures en boeken te scoren en/of in nostalgische Porsche-design objecten (horloges, brillen, apparaten) te investeren.



De Porsche Collectors Day laat vooral zien dat Porsche een magische aantrekkingskracht heeft en is daarmee ook het enige merk gerelateerde verzamelevenement ter wereld, die op deze wijze bezoekers met of zonder gevulde portemonnee inspireert om te gaan verzamelen.



Verzamelaars vinden overigens in de Porsche Model Club Europe, die uitgerekend dit jaar ook 40 jaar bestaat een club van gelijkgezinden. Organisator van de internationale Porsche Collectors Day; Henk Koop, is tevens voorzitter van de PMCE.



Volgens Koop is de Int. Porsche Collectors Day in vele opzichten een tweejaarlijks hoogtepunt. Eindelijk draait het nu niet eens om het aantal Pk’s, een SUV of 911 of de marktwaarde van een klassieke Porsche, maar gewoon met elkaar kunnen praten/kletsen en vooral genieten van een hand gebouwde schaalmodel van de Porsche 356 tot een handgeschilderde silhouet van de Porsche 928. Passie en emotie worden op deze wijze geuit. Natuurlijk zijn er altijd extreme uitspattingen van enkele bekende verzamelaars en bezoekers, zoals Jerry Seinfeld of Nabil Karam. Deze laatste verzamelaar bezit nota bene in Beirut de grootste Porsche miniaturen collectie ter wereld: maar liefst 45.000 stuks.



De verwachting is dat zondag aanstaande meer dan 45.000 Porsche miniaturen worden aangeboden op 3000 vierkante meter op het terrein van de Porsche Classic Center en Porsche Centrum Gelderland. Eigenaar en directeur Mark Wegh is graag gastheer van de Int. Porsche Collectors Day. Temeer omdat hij ook als verwoed verzamelaar van Porsche miniaturen in het bezit is de grootste Porsche 356 collectie ter wereld.



Wegh zal met zijn team medewerkers 3 hallen openstellen om 100 standhouders/exposanten te kunnen herbergen. Het programma is veelzijdig: Er zal bijvoorbeeld de duurste Porsche boek allertijden (bijna 75 centimeter in doorsnee) worden gepresenteerd, de eerste Porsche kookboek wordt als primeur gelanceerd en een Nederlandse kunstenaar zal een nieuwe lijn van Porsche sculpturen presenteren en last but not least; uit alle hoeken van Europa komen verzamelaars originele en uiterst zeldzame Porsche literatuurstukken uit de jaren 40, 50 en 60 aanbieden of de eerste modelauto’s of gadgets naar aanleiding van het 70 jaar bestaan van Porsche in juni.



Te midden van het Porsche miniatuurgeweld zal bij hoge uitzondering één originele Porsche auto zijn opwachting maken tijdens de Int. Porsche Collectors Day: een Duitse verzamelaar en 3D kunstenaar zal zijn Porsche 911 op zijn stand parkeren om een unieke wereldrecord te delen. Maar liefst 700.000 originele gereden kilometers zonder de motor te vervangen.



De Int. Porsche Collectors Day is zondag 22 april geopend tussen 10.00 en 17.00 uur en is voor iedereen gratis te bezoeken. Adres: Ressenerbroek 2, Heteren (industrieterrein langs de A50).