Sjaak Bral van de partij bij eenmalige Backstage Comedy Tour

Niet het podium, maar juist de werkplaats en kleedkamers zijn onder meer het toneel van kleine, ludieke cabaretoptredens tijdens de eenmalige Backstage Comedy Tour op woensdag 9 mei om 20.00 uur in de Haagse Koninklijke Schouwburg. Cabaretiers Javier Guzman, Sjaak Bral en vele anderen sieren de line-up. De oer-Haagse Sjaak Bral kan niet wachten: “Wie in het klein opereert, flirt met het heelal.”



Het publiek wordt opgesplitst in kleine groepjes die telkens een andere backstageruimte bezoeken waar een artiest klaar staat voor een optreden. Naast Sjaak Bral en Javier Guzman zijn onder meer Grof Geschud, Marco Lopes en Jim Speelmans van de partij tijdens de Backstage Comedy Tour. “Het is niet spannender om voor een klein publiek op te treden, maar wel intiemer. Ik ga daarom iets anders doen dan normaal", vertelt hij.



Backstage anekdotes



Een tipje van de sluier wil de cabaretier wel oplichten. “Waarschijnlijk komen er leuke backstage anekdotes voorbij. Daar heb ik er genoeg van.” Bral bekijkt per groep wat hij gaat vertellen. “Ik ga niet vier keer hetzelfde doen op een avond: het wordt echt maatwerk.” Zelf heeft hij genoeg meegemaakt op-en achter het podium. “Het decor viel een keer tijdens de voorstelling om. Opeens stond ik niet meer op een camping, maar zag je het backstagegedeelte.”



Zijtoneel of bezemkast



Bral weet nog niet waar hij optreedt tijdens de Backstage Comedy Tour. “Of het nou de bezemkast is of het zijtoneel: dat maakt mij niets uit. De artiesteningang en de artiestenfoyer vind ik zelf erg leuke plekken van de Koninklijke Schouwburg.” De cabaretier denkt dat de tour bij uitstek geschikt is voor cultuurliefhebbers. “Die zijn van nature nieuwsgierig naar wat er achter de schermen gebeurt. Ik was laatst achter de schermen bij de musical The Lion King: je wilt niet weten hoeveel mensen er daar achter de schermen rondlopen.” De ruim tien voorstellingen duren ongeveer een kwartier per stuk. “Ik heb er veel zin in. Er wordt sowieso veel gelachen. Ik verwacht dat het publiek gerevitaliseerd naar buiten loopt”, besluit Bral.



Koop kaarten via hnt.nl.