Adeptiv en Springbok bundelen krachten

Den Bosch, 18 december 2020 – De Nederlandse customer journey marketinggroep Adeptiv en zijn Belgische tegenhanger Springbok gaan samen verder. Met het samengaan ontstaat een ‌internationale organisatie van 280 medewerkers sterk: een van‌ ‌de‌ ‌grootste‌ ‌digitale‌-marketingspelers‌ ‌in‌ ‌de‌ ‌Benelux.‌ ‌



PostNL geeft Adeptiv groeivrijheid



Adeptiv, het overkoepelende merk boven de labels Searchresult, Yourzine, Kernel en Uptmz, is een toonaangevende groep met opdrachtgevers als T-Mobile, HEMA, Manutan, Vattenfall, Dille & Kamille, Rituals, KIA en de Efteling. De labels Yourzine en Searchresult voeren al jaren de Emerce100 lijsten aan. Adeptiv was tot voor kort een 100% dochter van PostNL. Omdat de postgroep zich steeds meer toelegt op zijn strategie om the favourite deliverer te worden, kreeg Adeptiv alle ruimte zijn groeipotentieel te realiseren in een strategische fit met Springbok.



De ideale partner



Al vanaf het eerste gesprek met Springbok was die fit voelbaar. Sabine Bijleveld, CEO van Adeptiv: “De ondernemende mentaliteit, de cultuur en eenzelfde visie op de markt maken Springbok voor ons de ideale partner. Met elkaar stellen we marketeers in staat om meer controle te hebben en om nog sneller in te springen op digitaal gedreven veranderingen.” De managementteams van Springbok en Adeptiv vonden elkaar in de overtuiging dat data en een optimale klantenervaring steeds belangrijker worden. En de digitale transformatie die wereldwijd gaande is, bevestigt dat. Kim Verhaeghen, managing partner van Springbok: “Onze krachtenbundeling brengt de juiste expertise samen voor de doordachte digitale oplossingen die onze klanten vandaag en morgen nodig hebben. Al vanaf het eerste gesprek hadden Springbok en Adeptiv een match op het vlak van DNA, ambities en expertise.”



Nieuwe groep



Met‌ ‌het samengaan van Springbok en Adeptiv ontstaat‌ meteen een van ‌de‌ grootste ‌marketinggroepen‌ ‌in de Benelux. Pieter Meijer, CSO van Adeptiv, kijkt graag vooruit: “Samen bieden we geïntegreerde diensten, technology based en human driven, in goed Nederlands. En dat levert onze klanten meer tijd, meer resultaat en meer inzicht op .” CCO Michiel van Riemsdijk voegt daaraan toe: “Met Springbok kunnen wij onze groeiambities waar gaan maken. We werken allebei voor prachtige merken in de Benelux. Met de overname profiteren onze opdrachtgevers van schaalvergroting en van een nog breder palet aan expertise.”



De huidige directieleden van Adeptiv worden aandeelhouders in de nieuwe groep.



Over Springbok



Springbok is een next gen digital agency met kantoren in Mechelen, Brussel, Parijs en Amsterdam. Net als Adeptiv ontwikkelt Springbok customer experiences en campagnes door data, technologie en creativiteit slim te combineren. Springbok heeft internationale klanten als Mercedes, Bridgestone, ENGIE, Burger King en Daikin. Springbok werd in 2014 opgericht door Kim Verhaeghen en Vincent Van Lingen. Bij Springbok werken 120 mensen.



Over Adeptiv



Adeptiv is een toonaangevende customer journey marketinggroep met optimale groei van de customer base en customer value voor opdrachtgevers als doel. Dit wordt gerealiseerd door de optimale combinatie van data, technologie, creatie en media. Yourzine, Searchresult en Kernel maken onderdeel uit van de technology based, human driven groep. Adeptiv wordt ondersteund vanuit partnerships met o.a. Google, SalesForce, Selligent en Adobe.