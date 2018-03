Extra aandacht veiligheid op bouwplaatsen tijdens Bewust Veilig

Ruim 58.000 medewerkers in de bouw- en infrasector en de installatiebranche staan vrijdag 16 maart stil bij veilig werken. Meer dan 250 bedrijven geven op ruim 4300 bouwplaatsen tijdens de tweede Bewust Veiligdag extra aandacht aan veiligheid op de werkplek. De voorzitters van Bouwend Nederland en UNETO-VNI bezoeken vrijdagmorgen samen met de Inspectie SZW en het ministerie van SZW de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis in Breda.



Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ongevallen in de bouw en installatiebranche nog veel te hoog is. Vallen van hoogte, onveilig werken met machines en gereedschap én problematische communicatie komen nog te vaak voor.



Topprioriteit



Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “Medewerkers, opdrachtgevers en andere ketenpartners, kortom: iedereen die op de bouwplaats komt, roepen we op extra aandacht aan veiligheid op de werkvloer te geven. De bouw scoort helaas hoog in de ranglijsten van onveilige sectoren. Daarin moet absoluut verandering komen. We streven ernaar het aantal ongevallen drastisch te verminderen. Als je je niet aan de regels houdt, heb je niets op een bouwplaats te zoeken.”



Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI: “Elk ongeluk is er een teveel. Daarom is het belangrijk dat we extra aandacht schenken aan veilig werken. Veilig werken op grote projecten doe je samen: opdrachtgevers, bouwers en installateurs. Met preventieve maatregelen en optimale communicatie over de veiligheidsrisico’s kunnen we grote stappen maken. We werken op veel projecten onder grote tijdsdruk, maar dat mag nooit een excuus zijn om te beknibbelen op veilig werken. Veiligheid is topprioriteit!”



Jaarlijks Bewust Veilig



Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Aannemersfederatie Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en andere stakeholders. Zij hebben de handen ineengeslagen om jaarlijks, op de derde vrijdag in maart, Bewust Veilig te zijn. Het doel is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis gaat en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen.