Cathelijn Peters interim algemeen directeur Unie van Waterschappen

Recent heeft Albert Vermuë, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, zijn vertrek bij de Unie aangekondigd. Hierdoor is er een vacature voor een algemeen directeur bij de Unie ontstaan. Tijdens de wervings- en selectieprocedure neemt Cathelijn Peters, de huidige directeur van de Unie van Waterschappen, de taken van algemeen directeur tijdelijk waar.



Half oktober start Albert Vermuë bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als beleidsdirecteur Leefomgeving. Vermuë neemt hiermee afscheid van de Unie van Waterschappen, waar hij de afgelopen negen jaar actief is geweest als algemeen directeur.



Waarnemend algemeen directeur

Het bestuur van de Unie van Waterschapen heeft uitgesproken dat bij de werving van een nieuwe algemeen directeur zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Op basis van de input van het bestuur wordt het profiel van de algemeen directeur opgesteld en de procedure in gang gezet. In de interim-periode neemt directeur Cathelijn Peters de taak van waarnemend algemeen directeur op zich. Voor haar eigen taken zoekt de Unie een tijdelijke vervanger.



Procedure en profielschets

In de ledenvergadering van 11 oktober legt de Unie van Waterschappen deze procedure voor aan de waterschappen. Er wordt dan ingegaan op het tijdspad om tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur te komen en er wordt een profielschets voorgelegd.