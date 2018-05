FLOOR de eerste glossy speciaal voor verpleegkundigen

Op zaterdag 12 mei 2018, de Dag van de Verpleging, verschijnt FLOOR. De allereerste glossy speciaal voor verpleegkundigen. Jaarlijks wordt op deze datum de geboortedag van Florence Nightingale (1820) gevierd. Zij staat symbool voor het beroep en is de grondlegster voor de moderne verpleegkunde. FLOOR met een knipoog naar en respect voor Florence Nightingale. FLOOR is een cadeau van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 voor alle verpleegkundigen in Nederland. Een blijk van waardering voor het werk dat zij dag in, dag uit verzetten. Aan het magazine werkten vele enthousiaste (leerling-) verpleegkundigen mee maar ook Sacha de Boer, Rick de Leeuw, Bram Bakker en Minister Hugo de Jonge.



Waardering



Hoofdredacteur Michel van Erp (NU’91): ‘Er was nog geen magazine speciaal voor verpleegkundigen. Wel zijn er verschillende tijdschriften die ingaan op de beroepsinhoudelijke kant van het vak. Een blad zoals FLOOR bestond nog niet en bij NU’91 vinden we dat de verpleegkundigen dit verdienen. Ze werken allemaal keihard, dag in, dag uit. En dat belonen we graag.’



FLOOR gaat dus niet over beroepsinhoud maar biedt juist ontspanning en herkenning. Het is een magazine met verhalen over en van verpleegkundigen. Verhalen over collega’s in alle sectoren van de zorg. Verhalen over hun vak, hun passies, ambities. Maar ook verhalen over wat hen bezighoudt zoals humor in de zorg, burn-out, gezond eten en slapen. Verhalen met trots over het prachtige vak wat zij uitoefenen. ‘Wat dit magazine het meest bijzonder maakt, zijn de vele enthousiaste mensen die aan FLOOR hebben meegewerkt,’ aldus Van Erp. ‘Wij zijn heel trots op FLOOR en trots op deze mooie beroepsgroep’.



Realistisch



Een bijzondere plek neemt het dubbelinterview in met voorzitter Monique Kempff van NU’91 en minister Hugo de Jonge van VWS. Zij spraken elkaar voor FLOOR. De minister zei onder meer het volgende:



‘Wat ik vooral nodig heb zijn mensen uit de zorg zelf. Mensen die zelfbewust, met een rechte rug, goed hun verhalen over de zorg kunnen vertellen, kunnen vertellen waarom zij voor dit prachtige vak hebben gekozen. Niet een roze gekleurd verhaal maar een realistisch verhaal. En realistisch is ook hoe prachtig het werk is. Wat ik wel eens verdrietig vindt voor mensen die in de zorg werken, is hoe de zorg de afgelopen jaren in het nieuws is geweest. Dat is toch vaker dan terecht wel erg tobberig geweest. Dat doet geen recht aan al het moois wat er gebeurt in de zorg en het is natuurlijk ook weinig aantrekkelijk. Ik denk echt dat we met elkaar moeten zorgen om die spiraal naar boven weer in te zetten.’



Michel van Erp: ‘FLOOR geeft al een antwoord op wat de minister zegt nodig te hebben. Prachtige, realistische verhalen van verpleegkundigen!’



Fotografie



Sacha de Boer fotografeerde voor FLOOR een aantal verpleegkundigen en schoot ook de allereerste cover. In FLOOR vertelt zij over haar verbondenheid mat de zorg. Er is in FLOOR veel aandacht voor de verhalen maar zeker ook voor het beeld. Het magazine is strak vormgegeven en staat bol van de prachtige en sprekende foto’s.



Dag van de Verpleging



De Internationale Dag van de Verpleging is ieder jaar op de geboortedag van Florence Nightingale te weten 12 mei. Het magazine verschijnt juist op deze dag en zal als cadeautje gratis worden aangeboden aan verpleegkundigen in Nederland.



Op 12 mei gaan vele vrijwilligers en medewerkers van NU’91 het land in om verpleegkundigen het magazine aan te bieden als blijk van waardering voor al het werk wat de verpleging iedere dag opnieuw, 24 uur per dag verzet. Er worden 25.000 papieren exemplaren verspreid en daarnaast is het magazine ook als download beschikbaar via www.floormagazine.nl (deze site staat 12 mei online).



Alle ruim 30.000 leden van NU’91 ontvangen het magazine op 12 mei in hun mailbox.