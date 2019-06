De Graafschap toch in de ‘Eredivisie’

Ondanks de degradatie van De Graafschap naar de Eerste Divisie, zal de volksclub uit Doetinchem toch een belangrijke rol blijven spelen op het hoogste niveau. Een team van jonge, talentvolle voetballers met een handicap zal dan de eer van De Graafschap verdedigen in de Bijzondere Eredivisie.



De Bijzondere Eredivisie is een nieuwe competitie voor voetballers met een handicap, onder de vlag van de ‘gewone’ Eredivisie. Op zaterdag 22 juni zal De Graafschap talenten scouten voor deze competitie. Dat doet ze tijdens de Achterhoekse Unieke Spelen in Aalten. Gehandicapte voetballers tussen de 10 en 18 jaar laten op deze dag zien wat ze kunnen. De gelukkigen hebben daarna nog een paar maanden de tijd om zich voor te bereiden: vanaf september zullen ze gaan uitkomen tegen Ajax, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Groningen, SC Heerenveen, Heracles, SVB Excelsior en VVV Venlo.



De competitie is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij. De selectie van de teams en de start van de competitie zijn in het najaar te zien in een zesdelige tv-serie van KRO-NCRV op NPO 1.