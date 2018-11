Première: "Voorstelling Freedom was er zonder Waylon niet geweest"

Theatervoorstelling Freedom verrast van begin tot het eind.



“Zonder Waylon was deze show er niet geweest”



Aanstaande vrijdag gaat de voorstelling Freedom – een eerbetoon aan George Michael – in première. In de voorstelling, waarin Jordan Roy de zanger niet na doet, maar eert komen de bekende hits van George Michael en WHAM! samen in een dynamische en unieke show. Waylon, Angela Groothuizen en Shirma Rouse speelde een belangrijke rol in het ontstaan van deze show.



1. Wie is Jordan Roy?



Het publiek kent mij wellicht van de popgroep Adlicious , The Voice of Holland of als coach van The Talent Project. Als artiest laat ik de creatieve, stoere, muzikale, uitdagende en zelfverzekerde kant van mijzelf zien. Op het podium voel ik me sterk, op mijn gemak en helemaal in mijn element. Ik durf mezelf te zijn en stoere maar ook extravagante kleding te dragen. Ik ben iemand die gek is op meerstemmige zang (arrangementen), graag mensen wil entertainen en altijd streeft naar perfectie.



2. Wat maakt jou zo bijzonder?



Als er iemand een perfectionist is, ben ik het wel. Deze eigenschap zorgt ervoor dat ik altijd het beste in mezelf en anderen naar boven wil halen. Daarbij komt kijken dat ik iemand ben die heel hard werkt. Iemand die voor zijn dromen durft te vechten en niet opgeeft. Stiekem, nou ja eigenlijk helemaal niet stiekem, ben ik een controlfreak. Ik wil als artiest veel in eigen handen houden en daarom produceer ik deze theatertour zelf. Uiteraard met een heel goed team om me heen.



3. Waarom wilde je juist met een eerbetoon aan George Michael in theater staan?



Tijdens mijn avontuur bij “The voice of Holland” raadde mijn coach Waylon mij aan om het nummer “The edge of Heaven” te zingen van WHAM!. Hoe gaaf ik George Michael ook vind, dacht ik op dat moment eerlijk gezegd: “Waarom een nummer uit mijn geboortejaar? Kunnen we niet een nummer van nu uit de TOP40 doen?”. Maar Waylon zei: “Geloof me, dit ga je echt te gek vinden. Het staat goed bij je en dit ga je heel goed kunnen zingen en performen. Het heeft een heel blij en dansbaar gevoel en dat past bij jou als artiest.” Ja, daar vertrouw je dan op. Hij is niet voor niets coach bij The Voice en wat had hij een gelijk! Ik werd er inderdaad erg blij van om te zingen en te performen en het voelde heel erg goed. Het klopte gewoon. Tussen de opnames van de “knockouts” en de uitzending ervan stierf George Michael. Het leek toen heel bewust dat ik dat nummer zong, maar dat was het dus niet. Het zorgde er wel voor dat alles nóg dichterbij kwam en meer lading kreeg. Ik voelde toen dat ik er iets mee moest doen. Ik ben me vanaf dat moment gaan verdiepen in het leven van George Michael en de muziek van hem en van WHAM! Ik kwam erachter dat onze levens heel erg veel gelijkenissen hebben. Raakvlakken waarbij hij ook als mens een grote inspiratiebron voor mij is geweest en zelfs nu nog, na zijn dood. Ik wilde hem eren. Op mijn manier. Je kan dus wel zeggen dat als Waylon mij niet bekend had gemaakt met George Michael en zijn muziek dat deze Freedom – tour er waarschijnlijk helemaal niet was geweest.



4. In welk opzicht lijk je op George Michael?



Na het lezen van zijn biografie en verschillende boeken kan ik mij heel erg identificeren in zijn verhaal als mens. Iemand die heel erg veel van muziek houdt en er alles voor over heeft om zijn droom in werkelijkheid te kunnen leven. George Michael was een perfectionist en dat ben ik ook. Alles wat ik doe wil ik tot in de puntjes perfect hebben; van de noten die ik zelf zing, de choreografie en staging tot aan de kapsels van de backing vocals.



5. Wat deed het met jou toen iemand je voor het eerst vergeleek met George Michael?



Ik dacht, maar ik lijk helemaal niet op hem. De mensen die mij zagen optreden vonden dat ik op dezelfde manier als George Michael op het podium stond. Dansend, met veel energie en blijkbaar dezelfde soort bewegingen. Ik snapte het toen niet, waarschijnlijk omdat ik me toen nog niet heel erg in George Michael had verdiept. Maar in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat we heel veel met elkaar gemeen hebben, zowel op het podium als achter de schermen. We houden er allebei van om up tempo muziek te zingen, lekker te dansen en black gospel muziek/zang te verwerken in de koortjes.



6. De Telegraaf noemde je de Nederlandse George Michael hoe vond je dat?



Ik voelde me vereerd dat een grote krant mij zo noemde. George is een wereldartiest! Als je daarmee vergeleken wordt dan doe je iets goed volgens mij. De aanleiding was natuurlijk een grappig verhaal: een Amerikaanse webshop gebruikte mijn tourfoto op t-shirts met teksten als “I love George”. Ik werd aangezien voor de échte George Michael.



7. In welk opzicht verschil je van George Michael



Ik denk dat we qua stemkleur/klank redelijk dicht bij elkaar liggen, maar ik vind wel dat ik een eigen sound en manier van zingen heb die anders is dan die van hem. En een groot verschil bij ons is dat ik zelf mijn moment kon uitkiezen om uit de kast te komen en dit bij hem is geforceerd.



8.Volgens het persbericht van Freedom ga je laten zien wie GM is. Hoe dan?



Ik neem het publiek mee in belangrijke gebeurtenissen van zijn leven en leg de teksten van zijn songs uit. Hierdoor ga je zien wie George Michael was als artiest en ook als mens. Hoe ik hem leerde kennen en hoe bijzonder hij was en nog steeds is voor mij en miljoenen anderen. Hij weet mensen te inspireren en te beïnvloeden. Met zijn liefde voor muziek schreef hij niet alleen dansbare uptempo songs, maar ook prachtige ballads die nóg meer lading krijgen als je weet wat het gevoel en de gedachten achter de teksten zijn.







9. Hoe heb je je voorbereid op deze voorstelling?



Ik ben eerst begonnen om me nog meer te verdiepen in zijn leven. Ik ben live optredens gaan opzoeken op YouTube, documentaires en interviews gaan bekijken en ben boeken gaan lezen. Mijn lieve vriendin Shirma Rouse, onze Nederlandse Queen of Soul, heeft inmiddels al een aantal theatertours achter de rug (zoals een eerbetoon aan Aretha Franklin) en nodigde mij uit om een avond bij haar langs te komen en haar ervaringen te delen. Zij gaf mij tips en tricks voor in het theater en benadrukte dat het verder gaat dan alleen zingen. “Je moet je eigen verhaal vertellen”. En wie kan dat beter dan mijn oude X Factor coach Angela Groothuizen. Met mijn ‘muzikale moeder’ heb ik alle teksten uitgewerkt en heeft zij me geholpen om dicht bij mezelf te blijven en het interessant te houden voor het publiek. “Langzamer praten Jordan. Het publiek kan je zo niet verstaan en we hebben geen haast.” Streng dat ze voor me was! Maar wat hou ik er van en ik mag erg blij zijn dat ik zulke lieve, warme en professionele vrienden om me heen heb verzameld de afgelopen jaren.



10. Zijn er dingen die je van George Michael hebt ontdekt die je hebben verbaasd?



Wat veel mensen niet wisten is dat George Michael heel genereus was. Hij doneerde namelijk veel geld aan instanties/goede doelen en deed dat anoniem. Dit kwam na zijn dood pas naar buiten. Wat een bijzonder mens ben je dan. Hij deed het echt om te helpen en niet om zelf in een goed daglicht te komen.







11. Wat heb je van George Michael geleerd?



George Michael heeft er mede voor gezorgd dat ik de “FREEDOM” heb gevonden die ik nu heb. Hij heeft me geïnspireerd om mezelf te zijn en kwetsbaar te zijn. Wat ik al wist, maar nu tijdens de tour realiseer ik nog meer hoeveel muziek met mensen kan doen. Teksten die mensen kunnen raken en herinneringen die je kan hebben aan een nummer. Je eerste dans. Je eerste kus. Je meisje verkering vragen op een bepaald nummer en inmiddels getrouwd zijn. Het is super mooi om te zien dat muziek dat kan doen. Ik denk dat het een van zijn grote geschenken is, voor mij om te weten dat muziek mensen raakt en je het altijd met een eerlijk hart oprecht aan het publiek moet geven.







12. Wat zijn je favoriete nummers van GM en waarom?



Ja dat is een lastige. Ik heb namelijk niet een favoriet nummer. Ik ben dol op het nummer Faith! Het is zo lekker dansbaar en heerlijk om te zingen. Lekker vrolijk. Freedom is letterlijk mijn levenslied, dus die mag niet ontbreken in het lijstje en er zijn 2 ballads die me vaak emotioneel krijgen. Dat zijn “Jesus to a child” en “Different Corner”. Tijdens het repeteren thuis werd ik vaak emotioneel als ik het opzette. Het is zo mooi geschreven! Zowel de muziek als de tekst. Ik moet me echt focussen tijdens de theatershow wil ik niet zelf een traantje laten. En ach, ook dat mag..







13. Wat maakt deze voorstelling show zo bijzonder?



Naast dat het mijn eerste grote solo project is na Adlicious, is dit mijn eerste eigen theatertour. Hier ben ik super trots op en vol energie om dit te gaan doen. De show is heel dynamisch. Van grote lichteffecten en up tempo songs tot een fashion show zoals in de clip bij “Too Funky”. Van prachtige ballads tot mooie akoestische nummers die we samen met het publiek zingen. Ik heb een grote liefde voor meerstemmige zang. Hier hield George Michael ook van en dat zal dan ook sterk terug komen in deze show. Ook zullen mensen zich gaan herkennen in het verhaal van George Michael, ongeacht je geaardheid of leeftijd. Ik hoop dat als mensen de zaal verlaten het gevoel hebben dat ze George Michael nog beter kennen, nog meer waarderen als super getalenteerd en bijzonder mens en spierpijn in hun benen hebben van het springen en dansen.



14. Waarom zouden mensen naar deze voorstellingen moeten komen?



Bij de eerste shows kreeg ik achteraf hele mooie reacties als: “Wat heb jij een gave show neer gezet. Het enthousiasme van jou en je hele band is zo fantastisch, ik word er gewoon vrolijk van” en “Wat bijzonder om jouw verhaal te horen. Het heeft mij echt geïnspireerd en ik vind het heel gaaf om te zien hoe jij met je eigen stem, op je eigen manier een eerbetoon brengt aan George Michael en hem daarbij niet probeert te imiteren. Chapeau!”



Mensen hebben gelachen, werden emotioneel, hebben gedanst, meegezongen en genoten. En dat allemaal in een voorstelling.







15. De Freedom tour telt 40 shows. En daarna?



Ik wil er stiekem nog niet aan denken dat de tour voorbij is. Ik heb er zo hard voor gewerkt en we zijn pas net begonnen. Ik wil nog van heel veel shows genieten! Maar ik kan wel zeggen dat ik mijn eigen muziek aan het schrijven ben en dat ik als vocal coach, naast RTL’s Talent Project mijn eigen zangschool aan het runnen ben. Er komen dus veel andere leuke projecten aankomen, maar nu tot april 2019 deze tour.