Antenna Company sluit financieringsovereenkomst met Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

- The Antenna Company heeft een financieringsovereenkomst afgesloten met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Met het risicokrediet van de BOM kan de toonaangevende innovator van antennesystemen sneller groeien en tegelijkertijd innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen voor internationale 5G- en IoT-markten.



“Deze financiering versterkt onze balans tegen aantrekkelijke voorwaarden ”, zegt David Favreau, CEO van The Antenna Company. “En dat is nodig om onze wereldwijde verkoop, klantenondersteuning én geavanceerd onderzoek en ontwikkeling op te schalen. We zijn blij dat we met de BOM een partner hebben gevonden die onze passie voor technische innovatie deelt.”



“De techniek en de producten van The Antenna Company worden steeds belangrijker bij de huidige explosieve groei in connectiviteit en datagebruik", zegt Jurgen van Eck, Senior Investment Manager bij de BOM. “The Antenna Company heeft sinds haar oprichting in 2013 een sterke ontwikkeling en een sterke groei in werkgelegenheid laten zien. We hebben in Brabant veel expertise in draadloze communicatie. Het is mooi dat we die positie kunnen versterken door te investeren in een veelbelovende scale-up.”



“We zijn verheugd dat de financiering van de BOM The Antenna Company in staat stelt haar snelle groei als leidende innovator in de antenne-industrie voort te zetten”, zegt Philip van Wijngaarden, partner bij Ramphastos Investments dat The Antenna Company in haar portefeuille heeft. “Wij hebben van oudsher een focus op bedrijven die worden gedreven door technologische innovatie. The Antenna Company is daar een mooi voorbeeld van, zeker in een tijd waarin snelle en veilige overdracht van grote hoeveelheden data belangrijker is dan ooit. Wij kijken ernaar uit om samen met David en zijn team de consolidatie van de leidende marktpositie van The Antenna Company te verzekeren."



Over The Antenna Company



The Antenna Company is een leverancier van antennesystemen die hoogwaardige oplossingen levert op basis van eigen ontwerpprincipes, geavanceerde materialen en expertise op het gebied van RF-systemen. De gepatenteerde technologie resulteert in betere prestaties ten opzichte van conventionele antenne-oplossingen. De missie van het bedrijf is om zijn 5G-, Enterprise-, Consumer- en IoT-klanten de beste eindgebruikerservaring te bieden door innovatieve en nieuwe antennesysteemoplossingen te bieden. The Antenna Company heeft haar hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven met verkoopkantoren in de VS en Azië.



Over Ramphastos Investments



Ramphastos Investments is in 1994 opgericht door de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn. Het bedrijf heeft belangen in meer dan 30 bedrijven binnen en buiten Nederland in verschillende sectoren, van startups tot scale-ups, tot snelgroeiende middelgrote bedrijven en mature ondernemingen. De totale omzet bedraagt bijna € 4 miljard. Voorbeelden van succesvolle investeringen zijn Telfort, Mazarine Energy, I4F, Sim Industries en High Tech Campus Eindhoven.



Over de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij



De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) werkt aan een duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren.



Dat doen we samen met Brabantse ondernemers en ondernemende Brabanders die actief zijn op het gebied van Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Natuur & Voedsel en de hoogwaardige technologie die daarbij wordt ingezet.



