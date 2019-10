Japanse tabaksonderneming wil consumentenvertrouwen herstellen

Amstelveen, 8 oktober 2019 - Vanaf maandag 14 oktober wordt er een nieuwe premium vape- of dampproduct op de Nederlandse markt gelanceerd. Met dit product biedt fabrikant Japan Tobacco International (JTI) een antwoord op de ontstane onrust over het gebruik van e-sigaretten. Het zakformaat accessoire bestaat uit een ‘gesloten Pod-systeem’ en is volgens de geldende EU-regelgeving aan intensieve en strenge testen onderworpen.



Onrust

Onder consumenten, media en politici ontstond de afgelopen weken flink wat onrust, nadat zich in de Verenigde Staten honderden mensen hadden gemeld met gezondheidsklachten en er sterfgevallen te betreuren zijn. Volgens Dr. Anne Schuchat van de Amerikaanse overheidsinstelling Centers for Disease Control (CDC) gaf 78 procent van de patiënten aan dat ze hun vapers gevuld hebben met o.a. THC-olie, het psychoactieve middel van cannabis. “De zwarte markt baart ons grote zorgen”, zei Schuchat in dit verband.¹



Sommige experts zeggen dat er nogal paniekerig op de situatie in Amerika wordt gereageerd, met name omdat in brede wetenschappelijke kring erkend wordt dat de relatief nieuwe productcategorie e-sigaretten potentieel minder schadelijk is voor consumenten dan traditionele tabaksproducten. Dr. Gera Nagelhout, Hoofd Onderzoek bij de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), stelde recentelijk in de Volkskrant: “Zorg daarom liever dat er geen illegale stoffen in e-sigaretten terechtkomen.” ²



Gesloten systeem

Tussen 2015 en 2020 heeft JTI circa 2 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele sigaretten en is hiermee inmiddels in 19 markten actief. Het in Nederland gelanceerde innovatieve product is een elektronisch accessoire dat alleen werkt in combinatie met gesloten cartridges, ‘pods’ genoemd, die zijn voorgevuld met 1,7 ml vloeistof waar nicotine in zit (6 of 12 mg). JTI wil voorkomen dat consumenten hun pods vullen met andere vloeistoffen dan de officiële. Omdat de pods van Logic Compact volledig gesloten zijn, is het niet mogelijk zelf vloeistoffen toe te voegen. Hiermee wordt tegengegaan dat er niet-gereguleerde vloeistoffen kunnen worden gebruikt.



In Europa geldt veel strengere regelgeving dan in Amerika. “Ons product voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van vloeistoffen, (batterij-)veiligheid en productkwaliteit”, aldus Arnoud Ongerboer de Visser, hoofd van de afdeling Corporate Affairs & Communications bij JTI in Amstelveen. “Met de lancering van ons gesloten systeem spelen we in op veranderende behoeften die we bij consumenten signaleren en bieden we volwassen rokers en vapers een alternatieve keuze.”