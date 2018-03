De impact van 40 dagen geen druppel – de tweede helft

Overmatig alcoholgebruik is een verschijnsel dat veel voorkomt. Om de bewustwording rond het alcoholgebruik onder senioren te vergroten, startte de grootste seniorenorganisatie KBO-PCOB op 14 februari de actie ‘40 dagen geen druppel’. Aanstaande zondag 11 maart zijn we halverwege met de actie. Tijd om de eerste balans op te maken.



‘Met zo’n 1500 deelnemers is de actie zeer geslaagd en een grote stimulans voor bewustwording over alcoholgebruik’, zegt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB.



Gewoonte doorbreken valt mee



De reacties vanuit de deelnemers zijn uiteenlopend en geven een divers beeld van hoe mensen de periode ervaren. Sommigen geven aan dat de periode zonder alcohol hen meevalt, ook op feestjes, recepties of voor het eten. ‘Juist omdat de gewoonte om dagelijks een of twee glazen te drinken er makkelijk insluipt, had ik niet verwacht dat het me zo goed zou afgaan’, zo stelt een deelneemster. Gezondheid is een andere reden om mee te doen. Een deelnemer vertelt: ‘Als doel heb ik mezelf gesteld dat ik goed voor mezelf wil zorgen, dus heb ik het roer omgegooid. Ik ben de periode tot nu toe goed doorgekomen en voel me er goed bij. Ook omdat ik meer ben gaan bewegen en wil afvallen, onder meer om diabetes te voorkomen’. Dat de effecten erg persoonlijk zijn blijkt uit reacties als: ‘Meedoen geeft voldoening, maar merk tot nu toe nog niet dat ik me fitter voel’, terwijl anderen deze effecten al wel voelen.



Tips



Tips om de 40 dagen door te komen worden ook gegeven. ’s Avonds fruit eten of zorgen voor een goed gevulde dagelijkse agenda worden genoemd, maar ook de keuze voor andere drankjes rond het eten, zoals water met een smaakje of wat vroeger naar bed gaan. Een andere manier om de 40 dagen goed door te komen, is elkaar steunen en stimuleren en bijvoorbeeld als groep aan de actie meedoen. Als tegenprestatie maken groepen kans op 22 alcoholvrije flessen champagne. Naast tips wordt de hoop uitgesproken dat men ook na Pasen minder blijft drinken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan acties als ‘40 dagen geen druppel’ ook daarna vaak structureel minder drinken.



Manon Vanderkaa: ‘Een periode geen alcohol doet echt wat met je. We gaan mensen natuurlijk niets opleggen, maar het ervaren van de impact van een tijdje geen alcohol werkt doorgaans verhelderend. Als je nu al op de helft bent, dan moet de tweede helft van ‘40 dagen geen druppel’ zeker lukken.’