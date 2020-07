Theater De Tamboer introduceert avondje uit in de theater-lounge

Hoogeveen – Theater De Tamboer introduceert een ander avondje uit met de theater-lounge. Met deze nieuwe zaalopstelling wordt het mogelijk om de capaciteit flink te verhogen, met inachtneming van 1,5 meter afstand, zonder dat dit teniet doet aan de sfeer. In de grote zaal is een vloer gecreëerd met velvet bankjes, stoelen en fauteuils.



Afgelopen weekend vertoonde De Tamboer de film Bohemian Rhapsody twee keer voor een uitverkochte zaal vol laaiend enthousiaste bezoekers. “Een belevenis in een belevenis”, “mogen we volgende week weer?” en “een dikke 10!” zijn gehoorde reacties uit het publiek. Directeur Pieter- Bas kijkt terug op een geslaagd weekend: “Eindelijk was het theater weer gevuld met blije gezichten. Normaal gesproken staan wij als regionaal theater in de schaduw van schouwburgen als Carré of het Circustheater, maar met onze nieuwe opstelling bieden wij iets unieks in Drenthe. Dit geeft veel vertrouwen voor de nabije toekomst.”



Lounge



Waar veel theaters zullen werken met plastic schotten in de zaal om de bezettingsgraad te verhogen, streeft De Tamboer allereerst naar het gevoel van een bijzonder avondje uit. Daarom is er gekozen voor een toneel-op-toneel opstelling. Veel theaters experimenteerden al met een toneel-op-toneel opstelling, maar de lage mogelijke bezettingsgraad maakte de meeste producties op die manier financieel onhaalbaar. “Onze opstelling is uniek, omdat we een vloer over de theaterstoelen in de zaal hebben gelegd,” licht Rebers toe. “Het bestaande podium is daarmee doorgetrokken in de zaal, wat resulteert in een vloer van gigantische oppervlakte. We hebben een kleiner podium achterop het bestaande toneel gebouwd en de vrije ruimte met relaxte fauteuils, bankjes en stoelen van Spijkerman Evenementenverhuur uit Meppel gevuld. Met deze opstelling kunnen we alleen op de vloer zeker 180 bezoekers ontvangen en dan tellen we de bestaande stoelen op de balkons nog niet eens mee.”



Net als andere theaters, moest De Tamboer wel op zoek naar een creatieve manier om de zaal met de geldende coronamaatregelen weer gevuld te krijgen. “Je merkt dat iedereen op zoek is naar een manier waarop niet alleen de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen, maar ook de intieme sfeer van het theater behouden blijft,” aldus Rebers. “Het simpelweg kiezen voor een zaalplattegrond met plastic schotten of telkens drie lege theaterstoelen tussen de gasten in, was voor ons in de grote zaal geen optie. Voor artiest én bezoeker voelt het dan alsof je in een lege zaal bent. Wij willen mensen een sfeervol avondje uit geven, juist alle problemen even laten vergeten.” Bij een gezellig avondje uit mag horeca niet ontbreken, vindt Rebers. Drankjes worden vanuit de zaal geserveerd en bezoekers kunnen kiezen voor een borrelbox, gevuld met lekkernijen als kaas, worst, pretzels en dip.



Na de zomervakantie presenteert De Tamboer het nieuwe theaterprogramma voor de komende maanden. Naast de theatervoorstellingen organiseert De Tamboer in samenwerking met het Hoogeveense poppodium een reeks tuinconcerten onder de noemer Het Buiten Podium.