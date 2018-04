De Eetclub Rotterdam organiseert 1e editie microdining & microclubbing

Vrijdag 13 april vindt de eerste editie plaats van het microdining & microclubbing concept De Eetclub bij Le Grand in Rotterdam. Microclubbing is overgewaaid vanuit New York en London en betekent feestvieren en dansen met elkaar, op een makkelijk en meer relaxt tijdstip; de vroege avonduren. De Eetclub voegt daar een spannende diner beleving aan toe. Dat betekent voor de bezoekers culinair relaxen en swingen op de beats van de dj, tussen 18:30 en 01:00 uur. De Eetclub staat voor vertier en plezier in de vroege avond en wordt maandelijks georganiseerd.



Vertier en plezier in de vroege avond



Het kwam overwaaien uit New York en London en is sinds enkele jaren toenemend populair in de grote steden van Nederland: microclubbing. Ofwel: lekker dansen en uitgaan, maar dan vanaf de vroege avond. Microclubbing slaat vooral aan bij trendy urban 25- tot 35-jarigen, die gewoon vroeger op de avond al willen gaan stappen en dansen. En zo sneller plezier hebben, en toch redelijk vroeg thuis zijn. “Zonder te nachtbraken, heb je nog wat aan de volgende dag tenslotte. Het plezier van iets vroeger het feest inzetten blijkt er gezien de populariteit niet minder om, eerder meer”, zegt Ellen van De Eetclub. “Want wie wil er echt nog tot 23:00 uur wachten om vervolgens in een lege club te stappen, waar de dansvloer maagdelijk leeg is, In de hoop dat er rond middernacht of 2:00 uur alsnog een bruisend feest op gang komt? De Eetclub zorgt gegarandeerd voor vertier en plezier in de vroege avond.”



Spannende reis op lounge beats



Naast dansen op house muziek in de vroege avond, zorgt De Eetclub dat bezoekers hun avond ook culinair creatief en verrassend goed kunnen starten. “Op 13 april worden gasten urenlang getrakteerd op een spannende reis langs de smaakpapillen. Onder het motto “Big Things on Small Plates” worden de energie verhogende spraak- en smaakmakers gepresenteerd, terwijl ook de lounge beats en het entertainment een compleet andere wereld openen. De Eetclub is een heerlijke ervaring voor vroege vogels, wakkere genieters en trendy stappers; die zijn er tenslotte altijd als eerste bij de beste events”, aldus Ellen van De Eetclub.



Kaarten zijn te bestellen op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-eetclub-1-4... - Meer info op http://de-eetclub.nl/



Over de organisatie



De Eetclub is het nieuwste uitgaansconcept van Rotterdam. Het is een initiatief en samenwerking van BLEND PR & Events, ModelBusiness en Le Grand. De drie organisaties vullen elkaar perfect aan, met als doel Rotterdam nog meer op de kaart willen zetten. De drie expertisegebieden komen in De Eetclub samen in om een mooie belevingsavond voor gasten te creëren.