'De kantoortuin maakt een comeback na corona'

Dit is een expertquote van Harold Coenders van Colliers International, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: De Ondernemer | Einde kantoortuinen: maar hoe zien werkplekken er straks dan wel uit?



Als de pandemie onder controle is, dan is de kantoortuin relevanter dan ooit. Hij zal beter gebruikt worden waarvoor hij ooit bedoeld is: voor ontmoeting en samenwerking. Vanuit huis is dat lastig, dat hebben we gemerkt. Collega’s worden het meest gemist tijdens het thuiswerken. Als je op kantoor muren en kamers gaat bouwen, dan heeft het geen zin om erheen te gaan.



De kwaliteit van de klimaatinstallatie, de luchtfilters en de schoonmaak is doorslaggevend voor de veiligheid. Hetzelfde geldt voor de benodigde anderhalve meter afstand. Het aantal bruikbare werkplekken is daardoor voorlopig beperkt. Het beste is om deze capaciteit op basis van kantoorshifts voor één of meerdere werkdagen beschikbaar te stellen aan de verschillende teams binnen de organisatie.



Een goede planning biedt ook enorme kansen na het coronatijdperk. De meest gehoorde klacht over de kantoortuin is dat het er te druk is. De thuiswerkplek in combinatie met een goed weekrooster lost dat probleem meteen op. Werk je op kantoor, dan zijn de mensen om je heen je directe collega’s en is al het geproduceerde kantoorgeluid relevant. Thuis heb je de rust die nodig is voor concentratiewerk.



Harold Coenders is hoofd werkplekinnovatie bij Colliers International.