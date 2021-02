HOPE XXL start anti-discriminatieproject Marble or Bronze…WTF!

DUIVEN – Jongerenorganisatie HOPE XXL start zaterdag 20 februari met het landelijke anti-discriminatieproject Marble or Bronze…WTF! (MORB). Met een reizende expositie, een fotoboek en een website wil de organisatie discriminatie definitief tot het verleden laten behoren.



Voor het project hebben Stan Nijenhuis (21) en Alain Dikken (23) en fotoboek gemaakt, waarin ze steeds naakt poseren naast bekende standbeelden. Ze stellen zich daarmee kwetsbaar op om structureel racisme onder de aandacht te brengen en de nadruk te leggen op de zinloosheid van discriminatie. De beelden in marmer en brons symboliseren de huidskleur van mensen. ,,Hier is voor gekozen om te laten zien dat het niet uitmaakt of het beeld van marmer of brons is om mooi te zijn. Zowel marmeren als bronzen beelden zijn mooi. Zo ook bij mensen. Het maakt niet uit of iemand een donkere of witte huidskleur heeft. Beide zijn mooi”, aldus het tweetal.



Anti-discriminatie symbool

Om het publiek ook live kennis te laten maken met de beelden en mensen aan te zetten tot reflectie over discriminatie, zal de expositie - als het weer kan - vanaf maart door heel Nederland reizen en met name op middelbare scholen te zien zijn. ,,Het mooiste zou natuurlijk zijn dat dit de aanzet is tot een massale de-discriminatie golf. Een tweede goede optie is dat MORB een anti-discriminatie symbool wordt. Een soort regenboogvlag, maar dan voor discriminatie op basis van huidskleur”, stellen Nijenhuis en Dikken.



Beeld zegt meer dan duizend woorden

HOPE XXL is een landelijke organisatie van jongeren die zich inzet om het geluk bij mensen te verbeteren. Het idee achter het project gaat uit van het adagium dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. ,,Discriminatie op huidskleur is voor mij nooit een ding geweest. Ik onderschatte eerst de omvang van het onderwerp, maar het blijkt dat we in 2021 het probleem nog steeds niet hebben opgelost, met alle gevolgen van dien”, vertelt Nijenhuis.



Dikken heeft meer ervaring met racisme, vanwege zijn half-Surinaamse afkomst. ,,Het doel van ons initiatief is niet om met vingers te wijzen”, zegt hij. ,,Het gaat in de samenleving vaak goed, maar dat neemt niet weg dat mensen soms onbewust, door mijn huidskleur, ander gedrag naar mij vertonen.” Zo is hij nog nooit langs een douane gegaan zonder gefouilleerd te worden. ,,Alle beetjes helpen”, geven de jongens aan. Het ‘salonboek’ is bedoeld om mensen – geheel zonder verwijten – aan het denken te zetten. ,,Wij staan onvoldoende stil bij de keren dat huidskleur een rol speelt bij de meningen van mensen en het nemen van beslissingen. Veel mensen hebben absoluut geen kwaad in de zin, maar ze hebben soms simpelweg niet door wat ze teweegbrengen”, aldus het tweetal.



Nijenhuis en Dikken proberen door middel van artistieke expressie racisme bespreekbaar te maken. ,,We willen tijdloosheid uitdrukken in de standbeelden die wij imiteren, van beelden uit de oudheid tot de meer populaire cultuur”, zegt Nijenhuis. Het resultaat is een 32 pagina’s tellend boek van 42 x 30 cm. Veel woorden zijn ook niet nodig om het standpunt over racisme te verkondigen. In dit geval zijn drie letters zelfs voldoende: WTF!



Ambassadeur

Cynthia Rosina is ambassadeur van MORB. Haar leven is gekleurd door racisme. Ze is geboren in Aruba en kwam naar Nederland om te studeren. Nu, op 73-jarige leeftijd, voelt ze zich met vlagen nog steeds niet thuis. ,,Ik maak mij strijdbaar, maar ik laat mij geenszins verleiden tot geweld, verbaal noch fysiek. Het is hoog tijd dat wij met elkaar in gesprek gaan en dat de mensen zich bewust worden van de heersende structurele discriminatie”, vertelt Rosina. Zij wil de mensen ervan bewust maken dat ons bloed, ongeacht de huidskleur, allemaal dezelfde kleur heeft. ,,Racisme is ooit begonnen en wat kan beginnen, kan ook worden beëindigd”, beklemtoont ze.



Livestream opening expositie

Op https://morb.wtf is allerlei informatie over het project MORB, Marble or Bronze…WTF! te vinden. Ook kan daar het fotoboek worden besteld. De opening van de reizende expositie zal plaatsvinden op zaterdag 20 februari in Duiven. In verband met de coronaregels mag hierbij geen publiek aanwezig zijn. Daarom is de opening, die start om 14.00 uur, live te volgen op https://morb.wtf . Na de opening zal de expositie, zodra de situatie het weer toelaat, beginnen aan een tour. De agenda daarvan zal op de website worden gepubliceerd.