Nieuw inzamelmeubel voor inzameling batterijen en e-waste bij Aldi

Supermarkt verduurzaamt winkels



Klanten van ALDI kunnen hun afgedankte batterijen en kleine elektrische apparaten, oftewel e-waste, inleveren bij de filialen. Alle ALDI-winkels hebben een nieuw inzamelmeubel. Dit past binnen de ambitie van het bedrijf om de winkels verder te verduurzamen. De inzamelzuil is ontworpen in samenwerking met recyclingorganisaties Stibat en Wecycle.



In het meubel kunnen consumenten naast afgedankte batterijen en kleine elektrische apparaten ook kapotte spaar- en ledlampen en lege inktcartridges inleveren. Dit maakt het hen makkelijker bij te dragen aan recycling. “Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen is voor ons een belangrijk thema. We scheiden in onze winkels en distributiecentra al onze afvalstromen, zodat zoveel mogelijk grondstoffen gerecycled kunnen worden”, zegt Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility bij ALDI.



3.000 supermarkten



Voor afgedankte batterijen, energiezuinige lampen en elektrische apparaten gelden wettelijke doelstellingen. Zo moeten per product bepaalde percentages ingezameld worden. Het inleveren zo eenvoudig mogelijk maken voor consumenten is een belangrijke voorwaarde om de doelstellingen te behalen. Inleveren in de supermarkt draagt hieraan bij. Met de inzamelmeubels bij Aldi komt het totaal aantal supermarkten met een inlevermogelijkheid voor zowel batterijen als klein e-waste op maar liefst 3.000.



Samenwerking



Het inzamelmeubel is mede mogelijk gemaakt door Stichting Batterijen, opdrachtgever van Stibat, waarin meer dan 1.000 producenten en importeurs van batterijen en accu’s zijn verenigd. En door de producentenstichtingen ICT Milieu, LightRec Nederland en Witgoed: opdrachtgevers van Wecycle waarin in totaal 1.300 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn verenigd. De samenwerking om het meubel beschikbaar te maken, is door de betrokken organisaties als heel positief ervaren. Voor meer informatie over de organisaties zie: www.stibat.nl, https://www.wecycle.nl/wie-wij-zijn en https://www.aldi.nl/over-ons.html.