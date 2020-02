Fotoshoot grootste cadeauhit Valentijnsdag

Een fotoshoot was in 2019 het populairste cadeau voor geliefden op Valentijnsdag. Dit cadeau was daarmee de populairste veiling op de website Vakantieveilingen.nl. met ruim 3000 veilingen rondom Valentijnsdag. Een dagje sauna voor een verliefd stel stond op de tweede plek. “Niet zo gek,” aldus een woordvoerder van Vakantieveilingen.nl. “De fotoshoot is een tastbare herinnering voor later. Een dagje sauna is een mooie manier om even in een luxe omgeving samen te zijn.” Daarnaast waren cadeaus met een persoonlijke foto, bijvoorbeeld op een gepersonaliseerde mok, ook een hit. Populaire opties zijn ook nog altijd een etentje, een nachtje weg of een sieraad.



VakantieVeilingen bood bovendien voorgaande jaren een unieke mogelijkheid om je liefde van de daken te schreeuwen. In 2018 kon er geboden worden op een billboard langs de A16 met een persoonlijke liefdesboodschap. Dit was voor één van de veilingwinnaars een originele manier om zijn geliefde ten huwelijk te vragen. Dit jaar was het weer raak, en kon er meegedongen worden op een plekje voor een liefdesboodschap in de Metro-krant van 14 februari. De ideale manier om écht iedereen te laten weten dat je verliefd bent!