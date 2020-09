Streekproducten Flevoland via Flevo’s Weelde dichter bij consument

In de provincie Flevoland is Flevo’s Weelde opgericht. Deze coöperatieve vereniging van boeren, ambachtslieden, restaurants, voedselverwerkers en ondernemers brengt duurzame streekproducten dichter bij de consument. Dat gebeurt mede op basis van een tweemaandelijks abonnement op een kant en klaar driegangenmenu, samengesteld door chef-kok Peter Lute. Hij werkt met seizoensgebonden producten uit Flevoland. Flevo’s Weelde wil volgens initiatiefnemer Laurens Wognum het belang van lokaal en seizoensgebonden voedsel breed onder de aandacht brengen.



Daarbij is volgens Laurens Wognum samenwerking met lokale partners essentieel: ’We zijn dus géén fancy start-up die snel marktaandeel probeert te verwerven. Het gaat ons als coöperatieve vereniging om een optimale samenwerking met Flevolandse boeren, ambachtslieden, restaurants, voedselverwerkers en ondernemers. We gaan graag in zee met sterke regionale partners die mee willen doen.’



De oprichting van Flevo’s Weelde vloeit voort uit de sterk groeiende interesse voor de herkomst van ons voedsel. Het verhaal over lokale streekproducten wordt steeds actueler. Flevoland heeft wat dat betreft een breed assortiment in huis. Met daarin producten die niet alleen in eigen land maar ook Europees uitstekend scoren. De kwaliteit van die producten valt mede te verklaren uit de vele gezonde grondstoffen in de relatief jonge akkers van Flevoland.



Laurens Wognum zegt over zijn motivatie om Flevo’s Weelde op te richten: ‘Ik combineer mijn beroepsmatige achtergrond als concept- en merkbedenker met een grote liefde voor natuur, cultuur en koken. Ik zag hoeveel Flevoland te bieden heeft en ben in mijn zoektocht naar medestanders beland bij onder anderen chef-kok Peter Lute, Martijn de Groot, Martinus Riepma en Richard Haeck. Samen willen via onder meer educatieve evenementen en workshops het bewustzijn over waar voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd vergroten. Flevo’s Weelde kan fungeren als een inkoopcombinatie die de streekproducten primair van de aangesloten leden betrekt en een betere prijs betaalt dan de reguliere groothandel.’



Flevo’s Weelde geeft de consument en ondernemers mede op basis van trainingen en inspiratiesessies informatie over de herkomst, bewerking en verwerking van voedsel uit Flevoland. Bijvoorbeeld over duurzaam conserveren, fermenteren, wecken en bewaren. Op basis van de wensen van de consument worden door agrariërs die aan Flevo’s Weelde meedoen ook speciale producten verbouwd. Aansluitend op het basis-assortiment kunnen producten worden aangeboden die bijvoorbeeld vanwege een langere rijpingstijd beperkt verkrijgbaar zijn zoals kazen of zuurkool.



Een abonnement op de door chef-kok Peter Lute samengestelde driegangenmenu’s van Flevo’s Weelde is maandelijks opzegbaar. Het betreft een vegan menu, maar vlees, wild en/of vis uit Flevoland behoren ook tot de mogelijkheden. Men kan het menu thuis op basis van een handige instructievideo van een eigen finishing touch voorzien.