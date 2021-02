Rivièra Maison kiest voor Insider om eCommerce groei te versnellen

Rivièra Maison, een internationaal woon- en interieurmerk, werkt samen met Insider om de onsite klantervaring te optimaliseren en belangrijke engagement metrics door de gehele funnel te verbeteren.



Amsterdam, 15 februari 2021 - Rivièra Maison, een iconisch internationaal woon- en interieurmerk, kondigt een samenwerking aan met Insider, 's werelds meest toonaangevende Growth Management Platform. Sterke onsite personalisatie, geoptimaliseerde- en relevante klantervaringen voor elk digitaal contactmoment zijn de fundering van een langetermijnstrategie voor digitale transformatie.



In samenwerking met Insider biedt Rivièra Maison haar klanten online dezelfde persoonlijke ervaringen die ze gewend zijn in de winkel. Insider's eenvoudige integratie, complementair productaanbod en de ervaren digital growth consultants, maken dat Insider’s Growth Management Platform (GMP) de juiste keuze is om de ambitieuze digitale doelen van het merk te bereiken.



"Insider's Growth Management Platform stelt Rivièra Maison in staat om snel gepersonaliseerde scenario's te testen. Ons volledige scala aan personalisatie- en growth mogelijkheden versterkt online groei, creëert waarde voor consumenten en helpt Riviera Maison om belangrijke KPI’s door de gehele funnel te verbeteren met als doel een positieve ROI realiseren. Ik zie een mooie toekomst tegemoet betreft het personaliseren van de customer journeys van Riviera Maison,” aldus Bas Drogtrop, Country Manager Benelux bij Insider.



Rivièra Maison zal haar online verkopen verhogen door personalisatie strategieën, waaronder cross-selling van accessoires met intelligente productaanbevelingen voor vaak samen gekochte items. Het merk zal personalisatie ook gebruiken voor inspiratie, en om producten te bundelen en aan te bevelen door middel van segmentatie en zo inspelen op realtime klantgedrag.



Insider's Growth Management Platform helpt Rivièra Maison haar eCommerce doelen te bereiken door de inzet van geïndividualiseerde- en relevante cross-channel ervaringen. Hierbij wordt door middel van uitvoerige A/B tests, inzet van predictive segmentatie en cart abandonment campagnes waarde gecreëerd voor klanten in elke fase van het aankoopproces.



Door gebruik te maken van de personalisatie functies van Insider, zoals ‘recent bekeken items’, heeft Rivièra Maison inmiddels een stijging van 1.6% in hun conversieratio en een stijging van 15.7% in de gemiddelde bestelwaarde (AOV) bereikt.



“Met dank aan Insider hebben we veel out-of-the-box scenario's kunnen testen die eenvoudig in te richten zijn en al snel tot conversieverbeteringen hebben geleid. De intelligentie in de software is van toegevoegde waarde voor ons platform en daarmee kunnen we accurater en effectiever personaliseren. In de toekomst zullen we nog meer scenario's gaan testen om onze klant zo de juiste propositie op het juiste moment te laten zien. Insider begrijpt onze doelstellingen en is daarmee een hele fijne samenwerkingspartner.” Sophie Hendriks, eCommerce Manager, Rivièra Maison.



Over Rivièra Maison



Rivièra Maison is ontstaan aan de Amsterdamse Overtoom; op 1 maart 1948 openden Jacques en Dini Teunissen hier een bloemenwinkel. In 1985 wordt hun zoon Henk Teunissen eigenaar, het merk groeit snel met nieuwe winkels in Nederland. Tegenwoordig is Rivièra Maison uitgegroeid tot een internationaal interieurmerk met verkooppunten wereldwijd.



Exclusiviteit, sfeer en service zijn hun kernwaarden. De continu wisselende collecties zijn eigentijds, verrassend en geven het warme gevoel thuis te zijn, waar je ook bent. Thuis is waar je jezelf kunt zijn.



De exclusieve collecties van Rivièra Maison zijn gemaakt met oog voor detail met materiaal wat 'leeft' en bijdragen aan de unieke uitstraling van hun meubels en accessoires.



Over Insider



Insider is onlangs opgenomen in het Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 en werd de #1 leider op G2Crowd's Mobile Marketing Software Grid met een score van 4.7 / 5 op basis van 100% gebruikersrecensies, 16 kwartalen op rij. Insider's mede-oprichter en CEO Hande Cilingir werd door Crunchbase geselecteerd als een van de beste vrouwelijke CEO's buiten de VS. Meer dan 800 wereldwijde bedrijfsmerken vertrouwen Insider, waaronder grootmachten uit de industrie, zoals UNIQLO, Singapore Airlines, Marks & Spencer, Estée Lauder, Samsung, Toyota, Carrefour, MediaMarkt, Adidas, Hunkemöller, iBOOD, Levi’s, Puma, GAP, Virgin, AVIS, Avon, Nissan, BBVA, IKEA, en CNN.