ŠKODA kiest Greens als locatie voor Europese lancering

Op zoek naar een geschikte locatie voor de Europese introductie van 2 nieuwe modellen is het oog van ŠKODA gevallen op het net geopende restaurant Greens in Den Haag. Van maandag 25 november tot en met maandag 2 december komen meer dan 400 journalisten uit heel Europa naar het Haagse Westbroekpark.



“Wij zijn zeer vereerd dat Greens is uitgekozen als dé plek waar het voor ŠKODA allemaal moet gaan gebeuren,” aldus een trotse Robert-Jan Vermeulen, eigenaar van Greens. “ŠKODA wilde graag naar Nederland toe en was op zoek naar een groene, duurzame plek die paste bij hun nieuwe, elektrisch aangedreven auto. Wat is er dan mooier dan dat zij in Den Haag uitkomen en ook nog eens bij ons.”



ŠKODA showt bij Greens twee nieuwe modellen aan de internationale pers, de SUPERB iV plug-in hybride en de 100% elektrische CITIGOe iV. Beide auto’s komen in 2020 op de Nederlandse markt. De CITIGO ͤ iV is tevens de eerste 100% elektrische auto van ŠKODA. Een moderne stadsauto die bijdraagt aan een beter milieu, met de nieuwste techniek en een aantrekkelijk ontwerp.



Greens

Greens is een biologisch restaurant met een eigen (zorg)moestuin. In samenwerking met Stichting Mens & Tuin beheert Stichting Tuinen van Greens de tuin die wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het restaurant vind je de groenten en kruiden uit eigen tuin terug op de heerlijke én eerlijke menukaart. Het restaurant is open van dinsdag t/m zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur.