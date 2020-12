Oeigoeren en Tibetanen roepen Minister Blok op Tibet en Oost Turkistan te bezoeken

Op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens, hebben Tsering Jampa van de International Campaign for Tibet en Alerk Ablikim, politiek secretaris van Free Uighur, Minister Blok middels een videoprojectie opgeroepen Tibet en Oost Turkestan te bezoeken om de misstanden in de heropvoedingskampen met eigen ogen te bekijken. (zie bijgevoegde video)



Circa een half miljoen Tibetaanse boeren en nomaden moeten daar hun religie en cultuur afzweren en worden gedwongen omgeschoold tot fabrieksarbeider en tewerkgesteld. Meer dan een miljoen Oeigoeren zijn in werkkampen opgesloten, vrouwen worden gedwongen gesteriliseerd en kinderen qworden van hun ouders gescheiden. De video stelt deze misstanden aan de kaak.



Tsering Jampa heeft vandaag de situatie in Tibet ook besproken met Minister Blok tijdens het jaarlijkse overleg van het Breed Mensenrechten Overleg met de Minister.



TIjdens Tibet Talks Europe gingen Tsering Jampa, Alerk Ablikim en Stijn Deklerck van Amnesty International Nederlamnd met elkaar in gesprek over de heropvoedingskampen. Volgens Tsering Jampa en Alerk Ablikim moet Minister Blok een voortrekkersrol spelen in het vinden van een vreedzame oplossing voor Tibet en Oost Turkestan en er bij de VN op aandringen dat gevolg gegeven wordt aan de oproep van 50 VN experts om een onafhankelijk mechanisme in te stellen om de mensenrechtenschendingen in China te onderzoeken.



Volgens Tsering Jampa:



“De gedwongen opsluiting en heropvoeding van Tibetanen en Oeigoeren, en de systematische vernietiging van de Tibetaanse en Oeigoerse cultuur en identiteit gaat Nederland aan. Omdat het haaks staat op onze opvattingen over mensenrechten. Het is de hoogste tijd dat Minister Blok de kampen in Oost Turkestan en Tibet met eigen ogen gaat bekijken en bij de VN aandringt op onafhankelijk onderzoek naar de misstanden.”