ss Rotterdam verwelkomt 24-uurse sponsorevents voor bikkels

Honderden kilometers fietsen, hardlopen en wandelen brengt ouders dicht bij hun zieke en zorgintensieve kinderen Het legendarische ss Rotterdam is 27 en 28 juni 2020 het decor voor de start en finish van de drie jaarlijkse sponsorevents van het Ronald McDonald Kinderfonds: HomeRide, HomeRun en HomeWalk. Honderden deelnemers leggen binnen 24 uur een intens parcours af, dwars door Nederland. Met hun inspanningen zamelen ze geld in voor de twaalf Huizen en drie vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. De start in 010 sluit naadloos aan op de symboliek van de sponsorevents. Het wielren-event HomeRide wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Het parcours, in totaal 500 kilometer, wordt afgelegd in de vorm van een X: het Romeinse cijfer tien én het symbool voor een nachtzoen, waarvan de organisatie er zoveel mogelijk hoopt op te halen. Dag en nacht doorbikkelen Net als in het wielrenparcours gaan ook de hardlopers en wandelaars 24 uur non-stop doorbikkelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dwars door Nederland leggen ze hartvormige routes af van respectievelijk 240 en 120 kilometer. Daarbij passeren ze diverse Ronald McDonald Huizen. Afgelopen jaar hebben de teams dankzij al deze inspanningen gezamenlijk een recordbedrag van ruim 1,4 miljoen euro opgehaald. Keeping families close De inschrijving voor de drie sponsorevents in 2020 is inmiddels geopend; er hebben zich al 70 teams aangemeld. “Voor ouders van zieke kinderen zijn de Ronald McDonald Huizen van groot belang”, vertelt Renate Westerlaken-Loos, directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Ouders, broertjes en zusjes zijn zo altijd dichtbij voor een kus, knuffel of verhaaltje voor het slapengaan. Daarnaast kunnen ze zich in Huis even terugtrekken en opladen. Fantastisch dat ook dit jaar weer zo veel teams in actie komen om dit mogelijk te maken.”

Over HomeRide, HomeRun en Homewalk

HomeRide, HomeRun en HomeWalk zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2020 wordt HomeRide voor de tiende keer gereden; HomeRun vindt voor de vierde keer plaats en HomeWalk voor de eerste keer. Met een zelfgekozen team leggen wielrenners 500 kilometer af, hardlopers 240 kilometer en wandelaars 120 kilometer. Binnen 24 uur, in estafettevorm, dwars door Nederland. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben. Kijk voor meer informatie over de events op homeride.nl, home-run.nl en homewalk.nl.



Over Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 12 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 12 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in 3 (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 2.000 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose



Meer informatie, of een (lokale) deelnemer of vrijwilliger interviewen? Goed plan! Neem contact op met Marica Crombach, mediacoördinator, via 06 86 88 65 43 of m.crombach@kinderfonds.nl .