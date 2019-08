Nederlander zit meer dan maand per jaar op smartphone

Uit een representatief onderzoek van Simyo, dat is uitgevoerd door DirectResearch (n=1058), blijkt dat Nederlanders gemiddeld meer dan een maand per jaar op hun smartphone zitten. Voor meer dan de helft van de ondervraagden is de smartphone onmisbaar. Ruim 52% vindt de smartphone een verrijking van het leven en dat het een hoop zaken in het leven vergemakkelijkt. Met name sociaal contact, navigeren en dat men zich kan ontwikkelen met een smartphone zijn waardevolle pluspunten van een smartphone voor Nederlanders.



34 dagen per jaar achter een smartphonescherm



Uit de resultaten, die Simyo heeft gevisualiseerd op een interactieve pagina, blijkt dat de smartphone een verrijking van ons leven is. Nederlanders zitten gemiddeld namelijk ruim een maand (34 dagen) per jaar op hun telefoon! Het dagelijkse gemiddelde ligt op 2 uur en 15 minuten. Vrouwen behalen met 2 uur en 28 minuten net wat meer schermtijd dan mannen, met 2 uur en 7 minuten. Kijken we naar leeftijd, dan zitten de Nederlanders tot 30 jaar het meest op hun smartphone. Zij behalen gemiddeld 3 uur en 21 minuten aan dagelijkse telefoontijd. Dit is ruim 50 dagen per jaar.



Kijken we naar smartphone-merken, dan zien we dat Apple-gebruikers dagelijks 10 minuten langer op hun telefoon zitten dan gebruikers van andere merken. Deze data is bij de respondenten opgevraagd via de Schermtijd-app van Apple’s iOS en Android.



Smartphone: van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat



We gebruiken de smartphone de hele dag door. Mensen tot en met 30 jaar pakken de smartphone er vooral tijdens het wachten bij (78%). Deze leeftijdsgroep gaat ook letterlijk naar bed met hun telefoon: 61% staart voor het slapen naar het scherm en 63% pakt de smartphone er ‘s ochtends als eerste bij. Een derde van de Nederlanders neemt zijn telefoon zelfs mee naar de wc.



Maar hoe ouder de doelgroep, hoe minder telefoongebruik; van de 65+’ers neemt maar 6% de telefoon mee naar de wc. Ook nemen zij het minst van iedereen de smartphone mee de slaapkamer in; 16% gaat ermee naar bed en 35% wordt ermee wakker.



Sociaal contact makkelijker dankzij smartphone



Een groot pluspunt aan de smartphone vinden we het sociale aspect. Voor ruim 60% van de Nederlanders is het onderhouden van relaties en sociaal contact makkelijker geworden. Een kwart vindt zelfs dat de telefoon hen socialer maakt. Navigeren staat op nummer één in de lijst met grootste verrijking dankzij de smartphone; 71% vindt zijn route dankzij de telefoon.



Vijf maatregelen die we nemen om smartphonegebruik te minderen



De smartphone mag dan een verrijking van het leven zijn, maar soms kunnen we doordraaien in ons enthousiasme en wordt het apparaat als stoorzender gezien. Vooral tijdens etentjes en in gezelschap is de smartphone niet altijd welkom. Uit het onderzoek blijkt dat we onderstaande maatregelen het vaakst nemen om ons smartphonegebruik te minderen.



-Geluid uitzetten



-Geen smartphone aan de eettafel



-Smartphone buiten handbereik leggen



-Notificaties uitzetten



-Geen smartphone in de slaapkamer