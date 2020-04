Actie voor gehandicapte kinderen in coronacrisis

Veel gezinnen met een gehandicapt kind staat door de coronacrisis het water aan de lippen. De kinderen missen hun vaste structuur en voelen zich angstig, eenzaam of verward. Ouders hebben het zwaar met de zorg nu veel zorgverlening en ondersteuning is weggevallen. Het Gehandicapte Kind is een actie gestart om kinderen met een handicap in deze tijd extra te steunen, onder het motto ‘Laat ze spelen’.



“De wereld van Laura is altijd al heel klein en nu door corona nog veel kleiner,” vertelt Alies Kap, moeder van Laura (16), die ernstige verstandelijke en lichamelijke handicaps heeft. “Wat Laura het meest mist nu ze thuis zit is het contact met haar begeleiders en met andere kinderen, het erbij horen. Deze situatie vraagt ook ontzettend veel van ons hele gezin.”



Kinderen met een handicap voelden zich vaak al eenzaam maar door de coronacrisis is hun isolement toegenomen. Veel van deze kinderen hebben een kwetsbare gezondheid waardoor ze strikt in quarantaine blijven. Als kinderen in een instelling zitten, mogen ze zelfs geen bezoek meer ontvangen van hun ouders. Aan kinderen met autisme of een verstandelijke handicap is dat vaak niet uit te leggen. De situatie leidt tot veel verdriet, onrust en ontreddering.



Het Gehandicapte Kind vraagt het publiek om een tientje te doneren om deze kinderen te helpen. Met het geld kunnen onder meer getrainde vrijwilligers worden ingezet die online met kinderen kunnen spelen, videobellen of voorlezen. Ook wordt het geld ingezet voor speciale apps waarmee kinderen contact kunnen houden met vrienden en familie, zelfs met behulp van pictogrammen als ze niet kunnen lezen of schrijven. Of voor hulpmiddelen waarmee kinderen via online games contact kunnen houden met elkaar.



Normaal gesproken zet de stichting zich in om kinderen met en zonder handicap samen te laten spelen, leren en sporten. “Dat doen we in samenwerking met honderden partners zoals scholen, speeltuinverenigingen, patiëntorganisaties, sportclubs”, zegt directeur Henk-Willem Laan. “Dankzij dat grote netwerk hebben we snel kunnen inventariseren welke oplossingen er mogelijk zijn om kinderen in deze moeilijke situatie te helpen. We hebben concrete plannen om zo’n duizend kinderen te helpen en willen graag nog veel meer kinderen bereiken. Maar dat kan alleen met steun van donateurs.” Doneren kan via de actiepagina www.laatzespelen.nl.