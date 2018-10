Vermogensbeheer verandert van analoog naar digitaal

Zowel de cliënten van de vermogensbeheerders als de technologische mogelijkheden voor de vermogensbeheerders veranderen snel. Technologie is een kans voor vermogensbeheerders maar er wordt geen optimaal gebruik van technologie gemaakt in de meeste gevallen. De vermogensbeheer branche is van nature conservatief en gelooft in persoonlijke service. Dit verkoopmodel wordt in Amerika ook wel “Analog sales” genoemd. Ook zijn de vermogensbeheerders van een andere generatie dan de nieuwe cliënten.



Nieuwe (vermogensbeheer) cliënten zijn vaak jonger en van een andere generatie (millennials, generatie Y). Er dreigt een mismatch te ontstaan tussen het analoge bedieningsmodel van een vermogensbeheerder en de (digitale) verwachtingen van de nieuwe cliënten.



Een waarschuwing komt van Jack Welch (voormalig bestuursvoorzitter van General Electric). Een beroemde quote van Jack Welch is: "If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near”. Het gebrek aan snelheid in de noodzakelijke veranderingen kan een probleem worden voor vermogensbeheerders.



Forbes geeft in een recente publicatie aan (Five Predictions On The Future Of Wealth Management 15 Mei 2018) dat de huidige cliënten van de vermogensbeheerders: de baby boomers (1946 - 1964) de respectabele leeftijd hebben bereikt van 54 - 72. De baby boomers bezitten in Amerika 80% van de geaccumuleerde persoonlijke waarde. Hun kinderen de millennials (1985 - 2000) gaan erven. Dit proces is al begonnen en zal alleen maar accelereren. Dit kan de grootste overdracht van vermogen in de geschiedenis van de mensheid worden volgens Forbes. In hetzelfde onderzoek citeert Forbes Ernst & Young. Ernst & Young heeft in een recent onderzoek geconstateerd dat slechts 22% van de vermogensbeheerders jonger is dan 40.



Millenials zijn geboren in een digitale wereld. Sociale media en het internet zitten in het DNA. Informatie is snel gevonden maar het is moeilijk om de aandacht vast te houden. Millenials verwachten op technologie gebaseerde, volledig geïntegreerde, oplossingen van hun leverancier waarin zijzelf (als cliënt) centraal staan.



Er ontstaat een groeiende kloof tussen de verwachtingen van nieuwe cliënten en de invulling van het vak vermogensbeheer door de vermogensbeheerders. Tel daarbij op de toenemende regel- en concurrentiedruk, steeds kritischere cliënten en de uitdaging wordt steeds groter. Als een vermogensbeheerder technologie als een kans ziet dan zijn de oplossingen nabij.



Om deze reden werken een aantal IT leveranciers voor Vermogensbeheer samen om een toekomstperspectief aan de vermogensbeheerbranche te laten zien waarin de cliënt weer centraal staat, er meer tijd is voor persoonlijke aandacht als aanvulling op digitale informatieverstrekking. Het handhaven van regels en het uitvoeren van routinematig werk wordt uitbesteed aan software robots.



Vermogensbeheerders krijgen tijd om hun kerntaak uit te voeren en dat is het behalen van een maximaal beleggingsresultaat voor hun cliënten vanuit een holistisch en volledig cliënt beeld inclusief een psychologisch risicoprofiel.



Op 19 November 2018 wordt er gepresenteerd en gedemonstreerd in Natura Artis Magistra, een van de mooiste locaties in Amsterdam. Partners van het evenement zijn onder meer PlanPlus & Finametrica, Ockto, Company.info, Ortec, Amcet, Mijn Effecten & Hilhorst LLC, Morningstar, Fresh Forward en Lancyr Verzekeringen. Ook zullen er een aantal depot banken aanwezig zijn.



Het evenement wordt mogelijk gemaakt door SCOPE FinTech Solutions, leverancier van geavanceerde FinTech producten en de deelname is gratis! Registreren is mogelijk op de website https://scope.nl/events/the-it-future-of-wealth-management/