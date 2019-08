Passagiers hebben recht op compensatie voor brandstofprobleem Schiphol

Claimorganisatie Aviclaim eist financiële compensatie voor de passagiers die getroffen zijn door de brandstofproblemen op Schiphol. Aviclaim stelt dat de Europese wetgeving zo is opgesteld dat passagiers luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen aansprakelijk kunnen stellen. Als alle 65.000 gedupeerden compensatie eisen zal het gaan om een totaalbedrag van ongeveer 25 miljoen euro. Tot op heden is er onduidelijkheid waar de getroffen passagier recht op hebben. Remco Bos, jurist bij Aviclaim, zegt dat de passagiers naast een vergoeding van de gemaakte kosten ook recht hebben op compensatie. Dit is vastgelegd in EU-wetgeving en de bedragen worden bepaald op basis van de afstand van de vlucht. Uiteindelijk hoeven de luchtvaartmaatschappijen deze kosten niet zelf te dragen. Het is aan hen de taak om deze schade te verhalen op de organisatie welke de problemen heeft veroorzaakt. Passagiers die problemen hebben ondervonden door de brandstofproblemen op Schiphol kunnen zich via een speciale pagina aanmelden ( https://www.aviclaim.nl/vlucht-geannuleerd/ ) om compensatie te claimen. De claimorganisatie verwacht dat deze claims uiteindelijk in de rechtbank zullen worden beslist.

