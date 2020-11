The Society Shop en Brommermerk Brekr gaan samenwerking aan

Collab tussen Brekr en The Society Shop



Amsterdam – 6 november 2020



The Society Shop en het nieuwe Nederlandse brommermerk Brekr hebben elkaar gevonden. De kledingwinkels in heel Nederland worden tijdelijke verkooppunten van de elektrische brommer. Een opmerkelijke samenwerking dus, tussen een exclusieve kledingwinkel en het vrijgevochten brommermerk. Maar beide merken zijn niet bang voor een beetje wrijving.



Volgens The Society Shop en Brekr zijn er veel overeenkomsten tussen beide merken. Kleding en voertuigen zijn immers beide lifestyle producten. Wat iemand draagt en rijdt zegt iets over de identiteit van een persoon.



Martin Groen, commercieel directeur van The Society Shop: “Soms loopt je tegen iets aan waarvan je denkt: ‘die wil ik hebben’. Dit was ook het geval toen we de eerste Brekr zagen en aangezien we er altijd alles aan doen om onze klanten te verrassen hebben we een samenwerking met Brekr opgezocht.”



Brekr is een nieuw Nederlands brommermerk dat met haar eerste product direct de publieksprijs voor Goed Industrieel Ontwerp won op de Dutch Design Week. Niels Willems, medeoprichter van Brekr: “Door corona werd onze volle evenementenkalender leeg geveegd. Niets werkt beter dan dat mensen de brommer zien en positief verrast zijn door de uitstraling, bouwkwaliteit en het design. Met deze samenwerking maken we de Brekr Model B zichtbaar.”



Martin Groen: “Kwaliteit, mooie materialen, design en beleving zijn waardes die we beide delen. In onze ruime winkels hebben we plaats voor zo’n futuristische brommer. Daarmee verrassen we onze klanten, levert het een leuk gesprek op en creëren we prachtige omzetkansen.”



Mensen lopen nooit spontaan een scooterzaak binnen. “De winkels van The Society Shop op de beste winkellocaties is een betere match dan een gemiddelde scooterzaak. In kledingwinkels zie je vaak oude motoren en auto’s staan. Waarom maak je in kledingwinkels niet de stap naar voren, niet naar wat het was, maar wat het wordt. Voor ons voelt het als een logische samenwerking.” aldus Willems.



De Brekr Model B is niet alleen te zien maar ook te koop in The Society Shop. In de winkel kunnen de brommers naar eigen wens worden, net als bij een maatpak. Bij een aantal winkels worden ook proefrijd-evenementen georganiseerd. De evenementen zijn klein van opzet en moeten worden ingepland in verband met de huidige coronamaatregelen. Groen: “Beleving en reuring is belangrijk om klanten te verrassen en ons te onderscheiden van online shopping. Natuurlijk is online belangrijk maar juist met onze winkels zetten we in op extra beleving. Materialen voelen, persoonlijk advies maar ook verrassen en een leuk gesprek spelen een rol.''



Over The Society Shop



Klanten van de The Society Shop kiezen stijl boven fashion, denken tijdloos en vinden dat je met kleding laat zien wie je bent. Ze houden van een gekke mix van kleuren en patronen, alles klopt wanneer het net niet perfect is. Maatwerk boven confectie voert de boventoon. De Societyshop bestaat sinds 1934 en 11 winkels in Nederland en vijf outlets waarvan een in België en een in Duitsland. De winkels zijn gevestigd op A1 locaties in de grotere steden van Nederland.



Over Brekr



Brekr is een nieuw Nederlands brommermerk gevestigd in het Achterhoekse Doetinchem. De Brekr model B is haar eerste product, een elektrische brommer (25/45 km per uur) met een onderscheidend design. Geen benzinetank maar de elektrische componenten zijn als uitgangspunt genomen om een nieuw archetype te creëren.