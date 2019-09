Stevig staan met stotteren, Wereldstotterdag 22 oktober 2019

Thema Nederland: Stevig Staan met Stotteren!

Thema internationaal: Grow Through Speaking!



Dit jaar staat Wereldstotterdag in het teken van het grote belang van ‘open zijn’ over je stotteren.



Praten over stotteren kan je enorm helpen om steviger te staan met je stotteren; openheid geeft kracht! We willen kinderen van 8 tot 14 jaar, hun ouders en leerkrachten wijzen op het positieve effect van het houden van een spreekbeurt over stotteren. De medeleerlingen weten meestal niet zoveel over stotteren en vinden het vaak heel interessant om er iets over te horen. Materiaal voor een spreekbeurt en alle informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl.



Om het thema voor het voetlicht te brengen is een nieuwe brochure gemaakt en een poster.



We zijn er heel blij mee dat het jeugdprogramma Klokhuis op 22 oktober aandacht besteedt aan stotteren.



De kracht van open zijn over je stotteren geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Dit jaar heeft de patiëntenvereniging Demosthenes Boomerangkaarten laten maken met de slogan: “Het is altijd weer een verassing wat je te vertellen hebt”. Deze kaarten worden verspreid in publieke ruimtes en zijn bedoeld om gesprekken tussen mensen uit te lokken.



Voor stottertherapeuten en belangstellenden wordt er op 22 oktober in het Erasmus MC te Rotterdam een vakinhoudelijk symposium over stotteren georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Dr. Marie Christine Franken, klinisch linguïst-logopedist-stottertherapeut. Zij verricht veel onderzoek naar de oorzaak van stotteren en het effect van behandeling. Vorig jaar in juli 2018 ontving zij hiervoor de Knowlegde Development & Innovation Award van de IFA (International Fluency Association) tijdens het 9e World Congress of Fluency Disorders in Hiroshima.



Demosthenes organiseert een meeting voor leden en geïnteresseerden op 26 oktober, aanmelden via voorzitter@demosthenes.nl. Meer informatie volgt op www.demosthenes.nl.



Als laatste zal er rond Wereldstotterdag een mobiele app worden gelanceerd.



Over het StotterFonds

Het StotterFonds is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ondersteunt de campagne op Wereldstotterdag.