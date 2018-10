Diederik Bakker Hoofd Capital Raising en Business Development bij Orange Capital Partners

Orange Capital Partners – Benoeming Diederik Bakker als Hoofd Capital Raising en Business Development.



Orange Capital Partners (“OCP”) heeft vandaag bekend gemaakt dat Diederik Bakker is aangenomen als hoofd Capital Raising en Business Development. In de afgelopen 15 jaar bekleedde Diederik diverse senior functies bij toonaangevende bedrijven als LaSalle Investment Management en UBS.



In zijn nieuwe rol zal Diederik verantwoordelijk zijn voor de verdere uitbouw van het OCP platform, het initiëren van nieuwe partnerships, en het managen van bestaande relaties. Met Diederik aan boord, bestaat het OCP team nu uit 30 medewerkers die meer dan € 1.5 miljard aan activa beheren voor binnen- en buitenlandse Institutionele beleggers.



Victor van Bommel, CEO: "We zijn erg blij dat Diederik zich aansluit bij OCP. Diederik beschikt over een uitstekende reputatie in de industrie en hij heeft een groot netwerk onder Institutionele beleggers. Daarnaast heeft hij een brede ervaring in asset management wat van belang is bij het verder uitbouwen van onze positie als innovatieve nichespeler in de Nederlandse institutionele vastgoedmarkt.”



Diederik Bakker zei: "Ik ben verheugd mij bij OCP aan te sluiten, een snelgroeiend bedrijf, met een sterke toewijding om te werken volgens de hoogste normen van integriteit en transparantie. Samen met het getalenteerde team, zie ik ernaar uit om de groei en succes van OCP te ondersteunen met het opzetten van nieuwe activiteiten.”

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Orange Capital Partners: http://www.orange-cp.com