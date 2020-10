KBO-PCOB: “Blijf omzien naar elkaar”

Om de coronacrisis stand te bieden, gaat de samenleving weer een stukje meer op slot, zo werd tijdens de persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Des te belangrijker wordt het om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en ouderen te voorkomen. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”



Ook is KBO-PCOB tevreden dat er in de supermarkten een strenger beleid komt. Sturkenboom: “Naast de speciale uren voor kwetsbare groepen, is het goed dat er een strenger deurbeleid komt. Samen met de supermarkten denken we graag mee hoe we deze vorm van gastheerschap invulling kunnen geven, zodat iedereen veilig en fijn de boodschappen kan doen.” Ook is de komst van het verplichte mondmasker in openbare binnenruimten aangekondigd. Sturkenboom: “We vragen al langer om de mondkapjes in bijvoorbeeld verpleeghuizen en thuiszorg te verplichten. Het is goed dat er snel duidelijkheid komt.”



Dagbesteding



Ook is het van belang dat ondersteuning op pijl blijft. Sturkenboom: “De dagbesteding werd tijdens de eerste golf bijna in zijn geheel gestaakt. Een heftige belasting voor de mantelzorger die dit op moest vangen. We moeten nu alles op alles zetten om dat nu te behouden. We hebben gezien dat er innovatieve nieuwe vormen van dagbesteding mogelijk zijn. Dus tijd om die creativiteit en flexibiliteit nu in te zetten.” Ook is het van belang dat de zorg en ondersteuning thuis niet verder afschaalt. “Isoleer de zorg niet, want dan isoleer je ook de senioren thuis”, aldus Sturkenboom.



Ouderen-Infolijn



Voor senioren die vragen hebben over corona, of verlegen zitten om een praatje, is er ook de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Sturkenboom: “We merken ook dat sommige senioren door het vele thuiszitten écht contact missen. Voor al deze vragen en behoeften is deze telefoonlijn van KBO-PCOB beschikbaar.” De Ouderen-Infolijn is iedere werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur te bereiken op 030-3 400 600.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.