GfK maakt best gewaardeerde Out of Home Formules 2018 bekend

Julia’s, Bagels & Beans, Spar en Hutten krijgen hoogste gastwaardering



Dongen, 4 juli 2018 – Uit het GfK Formule Rapport 2018 blijkt dat Julia’s, Bagels & Beans, Spar en Hutten de best gewaardeerde Out of Home Formules zijn. Deze formules worden elk in hun eigen segment Fastservice, Coffee & Lunch, On the Move en At Work als beste gewaardeerd door hun eigen gasten. In totaal zijn 67 formules gewaardeerd op de zogenaamde “7 Gs”: gemak, gastvrij, goedkoop, genieten, gezond, goed geweten en goed verhaal.



Het is inmiddels de 8e editie van dit jaarlijkse onderzoek dat iedere keer weer een zeer volledige weergave geeft van de ontwikkeling in waardering en loyaliteit onder de gasten van de grotere horecaformules van Nederland.



Julia’s best gewaardeerde formule in ’Fastservice’



Julia’s wordt door haar gasten met een 6,9 binnen het segment Fastservice het beste gewaardeerd. Vooral op de aspecten gezond en genieten waardeert de gast Julia’s erg hoog.



Binnen dit segment behaalt Kwalitaria de tweede positie, gevolgd door Family.



”Het segment fastservice blijft maar groeien en biedt hierdoor ruimte voor steeds meer locaties van bestaande en nieuwe formules. Het zal niemand ontgaan zijn dat maaltijdbezorging een revolutie teweeg heeft gebracht maar ook nieuwkomers zoals Sla en Eazie zijn sterke voorbeelden van de ongekende dynamiek binnen dit segment. Het is in ieder geval duidelijk dat een actuele positionering op zowel gezond genieten als gemak inspeelt.” aldus Bas van Eekelen, Business Development Manager Foodretail & Foodservice bij GfK.



Bagels & Beans beste waardering binnen het ’Coffee & Lunch’ segment



Bagels & Beans weet met een 7,4 wederom de hoogste waardering binnen het segment Coffee & Lunch te behalen. De ijzersterke scores op gezond, genieten, gastvrij, geweten en goed verhaal genereren een zeer robuuste positie binnen het rapport. Niet vreemd dat de formule zelf inmiddels de achtste G van geluk heeft geïntroduceerd.



De op één na hoogste waardering is voor Vlaamsch Broodhuys, die in dit segment wordt gevolgd door HEMA.



”Hoewel formules binnen het segment Coffee & Lunch misschien relatief meer mogelijkheden hebben om tot een onderscheidende positionering te komen, zijn het met name de vele lokale horecaconcepten die het lastig maken om schaalgrootte te realiseren. Alles draait om behoud van een eigen unieke identiteit, geholpen door mooie producten en ultieme gastvrijheid” aldus van Eekelen.



SPAR best gewaardeerde formule in ’On the Move’



Spar wordt binnen het segment On the Move het hoogste gewaardeerd. Spar weet, volgens haar klanten, vooral op gezond, genieten en gastvrij het verschil te maken.



AH to go en BP krijgen na Spar de hoogste waardering binnen het segment ‘On the Move’.



Bas van Eekelen voegt toe: ”Afgelopen jaar is er ontzettend veel gebeurd binnen dit segment. Met name foodretail formules zoals Spar deden hun intrede langs de weg, op het station en in de binnenstad. Dit terwijl de gevestigde formules vaak al voor een strategisch vraagstuk stonden in relatie tot bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen en overheidsbeleid.”



Hutten beste waardering in ’At Work’



Hutten is een naam die afgelopen jaren vaker op de hoogste positie binnen dit segment terug te vinden was. Hutten krijgt van haar gasten de beste waardering binnen het segment ‘At Work’. Met name de hoge waardering voor gezond en gastvrij zijn bepalend voor deze uitkomst.



Albron en Vermaat worden na Hutten als hoogste gewaardeerd.



“At Work blijft een boeiend segment als het gaat om de transitie van gesubsidieerde naar commerciële samenwerkingsmodellen. Niet eenvoudig maar inmiddels is voor diverse organisaties binnen dit segment het gemeengoed waar bovendien op het gebied van verantwoord ondernemen mooie stappen worden gezet” aldus Bas van Eekelen.



Over het GfK Formulerapport - Out of Home



Het GfK Formule Rapport - Out of Home is een onderzoek naar gastwaardering van foodservice formules, onderverdeeld in segmenten Fastservice, Coffee & Lunch, On the Move en At Work. Samen met het speciale online analyseportal per formule geeft het onderzoek inzicht in de waardering score op 31 aspecten. Ook de ontwikkeling van omvang, profiel, loyaliteit en conversie van de gaststroom wordt uitvoerig in beeld gebracht.



Dit consumentenonderzoek is in mei 2018 uitgevoerd en betrof 10.426 bezoeken aan de in totaal 67 onderzochte foodservice formules.



Over GfK



GfK legt de verbinding tussen data en wetenschap. Innovatieve onderzoeksmethoden geven antwoord



op belangrijke kernvragen over consumenten, markten, merken en media – nu en in de toekomst. Als onderzoeks- en analyse partner, belooft GfK haar klanten over de hele wereld “Growth from Knowledge”.



Voor meer informatie bezoek onze website www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl.