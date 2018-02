Topstukken uit de Gouden Eeuw verhuizen

12 februari verhuist een zeer bijzondere reeks van 24 portretten uit het Mauritshuis als langdurig bruikleen naar het Nationaal Militair Museum (NMM). Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak. In het kader van dit themajaar zijn de schilderijen vanaf 19 februari te zien in het NMM.



Portrettenreeks



De schilderijen zijn tussen 1611 en 1624 gemaakt door de Haagse portretschilder Jan van Ravesteyn en zijn atelier. De opdrachtgever was de jongste zoon van Willem van Oranje, prins Frederik Hendrik, en de hele reeks sierde ooit de muren van zijn paleis in Honselaarsdijk. Op de portretten staan cavalerieaanvoerders afgebeeld die tijdens de Tachtigjarige Oorlog onder aanvoering van Frederik Hendrik tegen de Spanjaarden vochten.



‘Willem’



De portrettenreeks vormt een opmaat voor de tentoonstelling ‘Willem’ over Willem van Oranje die op 25 april haar deuren opent. ‘Willem’ geeft een inkijkje in het leven van de jonge Willem van Oranje, zijn onbekende jaren als militair en veldheer en tenslotte zijn rol als ‘Vader des Vaderlands’. ‘Willem’ is te zien t/m 28 oktober 2018 in het Nationaal Militair Museum.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.