Wecycle steunt zelfgekozen lokale goede doelen in gemeenten

Inwoners bepalen welke lokale goede doelen Wecycle-sponsorcheque ontvangen



Inwoners van 285 gemeenten die afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren op de gemeentelijke milieustraat, kunnen daarmee een zelfgekozen lokaal goed doel ondersteunen. Wecycle geeft 25 keer een sponsorcheque weg van €1.000,- voor een lokaal goed doel. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.



Wie op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, kan ter plekke met een smartphone inchecken op de Wecycle-actiesite. GPS (Global Positioning System) stelt vast of de inwoner echt op de milieustraat is. Vervolgens scoort de inwoner punten voor het lokale goede doel. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van €1.000,- voor het goede doel. De inleveraar maakt zelf ook kans op een prijs. De eerste 100 inleveraars per milieustraat ontvangen een Wecycle-kwartetspel waarin spelenderwijs alle inlevermogelijkheden in beeld komen. De actie loopt tot en met 31 augustus bij alle gemeenten die samenwerken met Wecycle. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.



Kleine apparaten en lampen inleveren



Doel van de actie is het inleveren te stimuleren van vooral afgedankte kleine elektrische apparaten (bijvoorbeeld mixer, föhn, mobiele telefoon, magnetron, (spel)computer, stofzuiger, printer, zaklamp, boormachine) en spaarlampen. Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: ”Veel mensen gaan meerdere keren per jaar naar de gemeentelijke milieustraat. Het is voor de circulaire economie belangrijk daar ook kleine apparaten en lampen in te leveren. Met deze inzamelactie geven we hier een impuls aan. Betrokkenheid bij onze partnergemeenten vinden we ook heel belangrijk. De sponsorcheques voor lokale goede doelen zijn hier een uiting van.”



Hergebruik grondstoffen, minder CO2



Wecycle laat het ingeleverd e-waste recyclen en dit krijgt een nuttige toepassing van 97 procent. Van 1.000 kilo oude apparaten en lampen komt 840 kilo terug als nieuwe grondstoffen en wordt 130 kilo ingezet als brandstof met energieterugwinning. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.