Ondernemerschapsgeluid beter laten doorklinken in Haagse werkelijkheid

Het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW heeft vandaag ingestemd met de plannen voor de vernieuwing en versterking van de samenwerking met MKB-Nederland. ‘De vernieuwde samenwerking heeft tot doel de ondernemerspraktijk nog meer te laten doorklinken in de ‘Haagse politieke werkelijkheid.’ De twee verenigingen willen al het ondernemerschap dat Nederland kent daarbij verbinden onder het motto ‘Nederland Onderneemt!’. Half mei stemde het Hoofdbestuur van MKB-Nederland al in met de afspraken.



Diversiteit inzetten voor de lobby



Met de vernieuwde samenwerking willen MKB-Nederland en VNO-NCW recht doen aan de verscheidenheid in de achterbannen. Die bestaat uit familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven en jonge ondernemingen. Daarmee kan een sterke stem gegeven worden aan de kracht en belang van ondernemerschap in Nederland.



MKB-platform



Voor de behartiging van de mkb-belangen komt er een gezamenlijke ondernemerschapsagenda. In de bestaande (gezamenlijke) werkorganisatie komt verder een nieuwe programma 'ondernemerschap'. Verder wordt een nieuw platform ‘MKB-Ondernemerschap’ opgezet. In dit platform, onder leiding van de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, participeren mkb’ers en branches van beide verenigingen. Dat voedt de gezamenlijke lobby met dagelijkse praktijk van ondernemers.



Bedrijfsleven als veranderkracht



De komende jaren vinden er grote omslagen plaats: naar duurzame energie, naar verdergaande digitalisering en technologie, naar een circulaire economie en naar nieuwe mobiliteit. Voorbeelden van transities die dwars door sectoren heen plaatsvinden. Dat vraagt vernieuwing op tal van terreinen. Met (digitale) platform en projecten met branches en bedrijven willen VNO-NCW en MKB-Nederland deze ontwikkelingen ondersteunen en versnellen.



Federatie



De vernieuwde samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland wordt gefaciliteerd door een op te richten federatie, waarvan beide verenigingen lid worden en waarvan voorzitters, vicevoorzitters en penningmeesters van de twee verenigingen het bestuur vormen.