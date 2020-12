Helft van de Nederlanders vindt het vieren van oud en nieuw dit jaar belangrijker dan ooit

63 PROCENT NOEMT MUZIEK DE SLEUTEL TOT EEN GEWELDIGE JAARWISSELING



-Meer dan de helft van de Europeanen (52 procent) heeft er zin in om thuis oudejaarsavond te vieren ondanks de lockdown. In Nederland vindt 48 procent het vieren van de jaarwisseling belangrijker dan ooit;



-88 procent van zowel Europa als Nederland kijkt na een hectisch jaar uit naar een relaxte omgeving (lees: thuis) om oud en nieuw te vieren;



-79 procent is het eens met de stelling dat muziek zorgt voor een goed humeur; in Nederland geldt dit voor bijna driekwart van de ondervraagden (74 procent);



-Queen’s I Want to Break Free (41%), ABBA’s Happy New Year (33%) en Freedom van Wham! (18%) vormen de top drie van nummers in Europa om 2021 mee in te luiden, in Nederland wisselen ABBA en Queen van plek;



-74 procent van de Nederlanders is optimistisch over het nieuwe jaar.





Het afgelopen jaar is voor alle Europeanen zwaar geweest. Juist daarom hebben mensen nu extra veel waardering voor de kleine lichtpuntjes die hen nog tegemoet komen. Europees onderzoek onder meer dan 9.000 respondenten in opdracht van Sonos, een van 's werelds grootste bedrijven als het gaat om geluidsbeleving, toont aan dat de helft van alle ondervraagden het belangrijker dan ooit vindt om het nieuwe jaar te vieren ondanks alles wat er in 2020 op ons af is gekomen. Van de Nederlanders is 48 procent het daarmee eens. Ongeveer de helft van alle Europeanen is van plan om het nieuwe jaar te vieren, variërend van een derde van alle Britten tot 75 procent van de Nederlanders millennials.



Een ontspannen avond met muziek



Onder een groot deel van de bevraagde Europeanen bestaat de wil om oudejaarsavond ondanks de situatie goed te vieren. Hoe zij binnen de maatregelen het jaar feestelijk willen afsluiten, heeft alles te maken met muziek. Het onderzoek laat zien dat er een groot verlangen is onder de Europese bevolking naar een ontspannen omgeving om oudejaarsavond in te vieren (88 procent). Het is dan ook geen verrassing dat 75 procent verwacht de komst van 2021 te vieren op de eigen bank in de huiskamer. In die huiskamer staat ook de geluidsinstallatie en dat komt goed uit: veel mensen noemen muziek (63 procent) en een goede afspeellijst (40 procent) de elementen die de sleutel gaan vormen tot een geweldige jaarwisseling.



Dat we nu zonder fysieke feesten extra op muziek vertrouwen om ons in de feeststemming te brengen, ziet ook Brian Beck, Global Director of Music bij Sonos, duidelijk terug in de resultaten: "Wat echt doorschemert in het onderzoek is het belang van muziek om mensen ontspanning te bieden. Een geweldige afspeellijst met onze favoriete nummers die bij de feestelijke stemming passen is een must voor oudejaarsavond – waar we ook zijn, met wie we ook zijn en wat we dit jaar ook gaan doen."



Muziek maakt gelukkiger



Onze favoriete muziek is niet alleen belangrijk voor tijdens de jaarwisseling, maar speelde ook de laatste maanden een grote rol bij onze mentale gezondheid. Hauke Egermann, professor aan de University of York en onderdeel van de York Music Psychology Group, onderzoekt de psychologische effecten van muziek. Hij meent dat muziek voor ons een cruciaal sociaal instrument is geweest om het moeizame jaar 2020 te doorstaan.



"Muziek creëert ervaringen die passen bij de huidige situatie, maar die gekoppeld zijn aan onze ervaringen uit het verleden: onze herinnering van vroegere tijden die we op dit moment misschien missen. We hebben tijdens de eerste lockdown in het voorjaar onderzoek gedaan naar hoe het luisteren naar nostalgische muziek in verband staat met een verhoogd mentaal welzijn. Toen hebben we gezien dat muziek mensen helpt om zich goed te voelen in mindere tijden en hen houvast geeft om met hun situatie om te gaan", aldus Egermann.



Het onderzoek van Sonos weerspiegelt dit idee. Er bestaat een scala aan manieren waarop muziek kan bijdragen aan geluk; respondenten benadrukken het belang van muziek voor hen dan ook op verschillende vlakken:



-49 procent van de Polen is van plan om in 2021 naar meer positieve muziek te luisteren;



-43 procent van de Nederlanders zegt in 2021 meer rustgevende muziek te gaan luisteren om te ontspannen;



-36 procent van de Spanjaarden noemt samen met vrienden meezingen met muziek de belangrijkste reden waarom muziek hen gelukkig(er) maakt.





Voorzichtig optimisme



Na het muzikaal vieren van oudejaarsavond zal nieuwjaarsdag voor velen van ons als een opluchting voelen: de meerderheid van de respondenten kijkt uit naar 2021 en hoopt op een positieve start van het jaar. Alle Europeanen zijn eerder optimistisch (68 procent) dan pessimistisch (32 procent) over het komende jaar, met de meeste positieve denkers in Denemarken (79 procent). Wij Nederlanders zijn voor 74 procent positief ingesteld.



Samen met de Britten voelen wij wel aan dat de toekomst onzeker is: 66 procent van de Nederlanderse maakt zich zorgen over 2021, terwijl Europa dat over het algemeen iets minder doet (56 procent). De Denen zijn naast positief ingesteld ook het meest hoopvol (77 procent) over wat 2021 gaat brengen; dit geldt voor 71 procent van de Nederlanders. De Italianen maken zich van alle Europeanen de meeste zorgen over welke gevaren er nog op de loer liggen (47 procent), al is ongeveer de andere helft van de Italianen hoopvol (53 procent).



Over Sonos



Sonos (Nasdaq: SONO) is een van 's werelds toonaangevende merken als het gaat om geluidsbeleving. Als uitvinder van multiroom draadloze homeaudio helpen de innovaties van Sonos de wereld beter te luisteren door mensen toegang te geven tot hun favoriete content en ze deze content te laten bedienen hoe ze maar willen. Sonos staat bekend om de ongekende geluidsbeleving, het doordachte design voor in het huis, het gebruiksgemak en een open platform, en maakt het gehele spectrum van audiocontent beschikbaar voor iedereen. Het hoofdkantoor van Sonos bevindt zich in Santa Barbara, Californië (VS). Meer informatie is te vinden op www.sonos.com.



Over het onderzoek



Voor het door Opinium Research uitgevoerde onderzoek verzamelde Sonos tussen 24 en 27 november 2020 online inzichten van 9.144 mensen uit elf landen in Europa. De respondenten zijn tussen de 18 en 80 jaar oud, en afkomstig uit België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De gegevens komen voor 49 procent van mannen, voor 50 procent van vrouwen en voor 1 procent van overig. Voor wat betreft leeftijd is 24 procent van de respondenten tussen de 18 en 34 jaar oud, 34 procent is tussen de 35 en 54 jaar oud en 42 procent is 55 of ouder.