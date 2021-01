Slechts 1% privacyklachten over kinderen

De AVG werkt nog niet optimaal als het gaat om de bescherming van de privacy van kinderen. Van de 28.000 klachten die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ontvangen ging slechts 1% over de schending van de privacy van een minderjarige gebruiker. Dit terwijl kinderen 1/3 van de online gebruiksgroep zijn.



Enerzijds komt dit door de paradox dat volwassenen enerzijds de privacy van kinderen veel belangrijker vinden dan hun eigen privacy. Maar hier tegelijkertijd veel minder bij stil staan. Ook kunnen kinderen de weg naar de toezichthouder heel moeilijk vinden. Zij hebben toestemming nodig van een ouder om een klacht of een verzoek voor gegevensverwijdering in te dienen. Terwijl de ouder(s) soms juist de privacy schenders zijn.



Bescherming van kinderen door eerst toestemming van de ouders nodig te hebben werkt in veel gevallen averechts. Kinderen worden hierdoor monddood gemaakt omdat zij niet zelf kunnen beslissen over hun data. Denk aan een voorbeeld waarbij een ouder een foto op social media heeft geplaatst tegen de wil van het kind. Vervolgens moet het kind toestemming vragen aan diezelfde ouder om een klacht of verzoek tot verwijdering in te dienen. U begrijpt het lastige parket waarin het kind zich hierdoor bevindt.



Over mogelijke oplossingen voor dit probleem gaan Simone van der Hof, professor Law en Digital Technology aan de Universiteit Leiden en Thijs Hannema, advocaat bij Kennedy van der Laan in gesprek in de podcast: Digitale kinderrechten en de AVG: een innovatiekans. Bedrijven kunnen de AVG ook als innovatiekans zien en als een manier om zicht op de markt de onderscheiden. Een initiatief van Het Nederlandse Internet Governance Forum en het Safer Internet Centre.



https://soundcloud.com/user-841169650-642441796/di...