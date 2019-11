Nieuw bij Kapperskorting.com, telefonisch bestellen!

Dé grootste hair- & beauty groothandel Kapperskorting.com heeft een nieuwe besteloptie toegevoegd. Naast online, is het sinds kort nu ook mogelijk om als zakelijke (PRO) klant bij Kapperskorting.com telefonisch een bestelling te plaatsen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 63% van alle kappers telefonisch hun bestellingen plaatst.



Voordelen telefonisch bestellen

Het voordeel van een zakelijke telefonische bestelling bij Kapperskorting.com, is dat je 7 dagen in de week gemakkelijk je producten door kan geven aan de professionals van Kapperskorting.com.



Heb je een vraag over trends, bijpassende producten en acties? Kom er snel achter met een simpel belletje. Spar met de professional bij de klantenservice van Kapperskorting.com. De klantenservice bestaat namelijk volledig uit professionals uit het kappersvak en is jouw online accountmanager.



Neem contact met op met de klantenservice via 0545 – 721091. De klantenservice van Kapperskorting.com is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 22:00, zaterdag van 13:00 tot 17:00 en op zondag van 13:00 tot 22:00.



Kapperskorting.com - wij zijn er voor jou!



Over Kapperskorting.com

Kapperskorting.com is dé grootste groothandel in hair- & beautyproducten voor Nederland en België. Met een assortiment van 15.000 unieke producten. 200.000 producten op voorraad van 150 verschillende merken. Met Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, inspirerende blogs en uitstekende professionele klantenservice uit het kappersvak.