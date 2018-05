Soldaten eren ook na 400 jaar nog hun kolonel

De Koninklijke Landmacht zet op woensdag 23 mei a.s. de 17e eeuwse militair Schelte van Aysma met militaire eer en nodig ceremonieel vertoon bij in zijn familiegraf.



Historisch onderzoek



Schelte van Aysma (1578-1637) vocht tijdens de eerste helft van de 17e eeuw in de legers van de Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik. Hij stierf tijdens het Beleg van Breda (1637) en werd begraven in de kerk van het Friese dorpje Schettens. Drie jaar geleden herontdekte de conservator van het Nationaal Militair Museum zijn helm aan de muur van de kerktoren. Het daarop volgende historisch onderzoek, een samenwerking tussen het kerkbestuur en het Nationaal Militair Museum, resulteerde in een reconstructie van zijn leven. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de kerk in 2017 werd de ingang van het familiegraf aangetroffen. DNA-onderzoek toonde aan dat de in de grafkelder gevonden stoffelijke resten daadwerkelijk van Schelte en een aantal familieleden afkomstig waren. Dit onderzoek was mogelijk door de nog enig levende mannelijk verwant van Schelte: de 73-jarige Frans Lauta van Aysma uit Apeldoorn.



Oudste regiment



De grafkelder is inmiddels gerestaureerd en de stoffelijke resten worden met de nodige eerbied teruggeplaatst. De ceremonie rondom de bijzetting van Schelte van Aysma wordt uitgevoerd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso uit Havelte. De geschiedenis van dit oudste regiment van de Koninklijke Landmacht gaat terug tot het jaartal 1577. De huidige regimentsleden bewijzen hun laatste eer aan een voorganger die vier eeuwen geleden vocht voor vrijheid en onafhankelijkheid.



Rouwstoet



De rouwstoet zal 14.00 uur vertrekken vanaf de Osinga State, het voormalige kasteel van Schelte van Aysma. De kist wordt aldaar op een begrafenisaffuit geplaatst en zal onder begeleiding van het regiment Johan Willem Friso en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in een halfuur durende optocht naar de kerk worden overgebracht. In de kerk vindt tijdens een kleine plechtigheid de bijzetting plaats.



Nationaal Militair Museum



De helm en rapier van Schelte van Aysma zijn te zien in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg en maken deel uit van de Canon van Nederland. Later dit jaar vormen deze objecten onderdeel van een aparte presentatie waarin het verhaal van Schelte van Aysma wordt verteld. Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.