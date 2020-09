Knaken.nl eerste crypto broker sponsordeal met eredivisieclub

Rotterdam, 7 september 2020 - Knaken Cryptohandel B.V. en Sparta Rotterdam hebben een bijzondere sponsordeal gesloten. Knaken.nl gaat de voetbalclub dit seizoen belonen voor hun prestaties in de eredivisie door middel van een uitkering in bitcoins. Sparta krijgt een eigen bitcoin portemonnee waarin bitcoins worden gestort op het moment dat het team belangrijke prestaties behaald. Deze prestatiebeloning wordt onder andere bepaald op basis van het aantal doelpunten dat wordt gescoord, een overwinning en hoe hoog ze eindigen in de competitie. De bitcoin wallet is openbaar en iedereen kan het saldo zien. Aan het einde van het seizoen wordt de opbrengst van de verkoop van bitcoins gedoneerd aan de jeugdopleiding van Sparta.



Eigenaar Ronald Jonkers licht de sponsoring toe: “We kwamen met dit idee omdat voetbalclubs en vooral de jeugdopleidingen van clubs het financieel erg moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis. De jeugdopleiding van Sparta heeft een aantal grote spelers voortgebracht en het is belangrijk om daarin te blijven investeren. Sparta is een geweldige club met een lange traditie en wij willen er graag aan bijdragen om die in stand te houden. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met de club en haar opleiding."



Aan het einde van het seizoen de balans opmaken

Gedurende het seizoen worden tussenstanden van de bitcoin portemonnee gedeeld zodat alle fans van Sparta en andere geïnteresseerden kunnen volgen hoe het gaat. Aan het einde van het seizoen worden de bitcoins op het platform van Knaken.nl verkocht en het bedrag wat dat oplevert tegen de actuele marktwaarde, wordt gedoneerd aan de jeugdopleiding van Sparta. Knaken is met dit sponsorship de eerste crypto broker in de wereld die een eredivisie voetbalclub op deze manier sponsort.