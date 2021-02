'Hersenschudding door voetbal kan ernstige gevolgen hebben'

Dit is een expertquote van Nikki Kolman van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: KNVB start proef met extra wissel bij vermoeden hersenschudding | ANP



Een botsing met een tegenstander. Hoofden tegen elkaar tijdens een kopduel. In het voetbal ontstaat een hersenschudding vaak door een directe of indirecte klap of stoot tegen het hoofd. Hoewel symptomen als hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid meestal binnen enkele dagen verdwijnen, kampen sommige spelers langere tijd met klachten.



De kortetermijngevolgen van een hersenschudding lopen uiteen van een slechtere reactietijd, balansproblemen tot aan depressieve gevoelens. Bovendien hebben sporters na een hersenschudding een verhoogd risico op blessures in spieren, pezen en gewrichten.



Ook de mogelijke langetermijngevolgen liegen er niet om. Zo zijn er indicaties dat meerdere hersenschuddingen kunnen leiden tot cognitieve en mentale gezondheidsproblemen. Geheugen- en aandachtsproblemen, maar ook depressieve gevoelens, komen bijvoorbeeld op latere leeftijd vaker voor bij sporters die in het verleden een hersenschudding hebben opgelopen.



Om ernstige klachten te voorkomen, moet een speler direct het veld verlaten bij verdenking van een hersenschudding. Genoeg redenen dus om de proef van de KNVB, waarin clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie een extra wissel krijgen bij het vermoeden van een hersenschudding, toe te juichen.



Nikki Kolman is specialist topsport bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.