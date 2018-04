Tien finalisten NK Veiligste Chauffeur bekend

Tien beroepschauffeurs hebben zich gekwalificeerd voor de grote landelijke finale van het NK Veiligste Chauffeur op 9 juni. De halve finale vond zaterdag plaats tijdens de georganiseerde kennisdag in Beesd, waar de honderd veiligste chauffeurs van Nederland acte de présence gaven.



Het NK Veiligste Chauffeur is een maatschappelijke campagne van Volvo Trucks Nederland en TVM verzekeringen. De belangrijkste doelstelling is om het aantal ongevallen op de weg terug te dringen door bewustwording te creëren voor veiliger rijgedrag. In totaal schreven ruim 1600 beroepschauffeurs zich in voor deelname aan het NK.Tijdens de kennisdag werden workshops gegeven door Rijkswaterstaat, voedingsdeskundige Hennie Oude Vrieling, Volvo Trucks en TVM verzekeringen, waarbij de chauffeurs werden getest op hun vakkennis. Tevens werd er een reactietest afgenomen en verzorgden de chauffeurs onder begeleiding van NK-ambassadrice Laurien Verstraten een korte videopitch.



Na een spannende competitie hebben de volgende tien chauffeurs zich geplaatst voor de finale van het NK Veiligste Chauffeurs: Edso Sluijsmans, Jan Vos, Martijn Klink, Vincent ten Zijthof, Elisabeth Engberts, Dinant Mombarg, Johannes Ritsma, Nathaly Bol, Hans Thijssen en Martin Kolf.



De grote landelijke finale vindt op 9 juni plaats op de Automotive Campus in Helmond, gelegen in de Brainport Regio. Deze finale zal in vooral in het teken staan van praktijkoefeningen.



De hoofdprijs van het NK veiligste chauffeur is – behalve de eer om zich een jaar lang de veiligste chauffeur van Nederland te mogen noemen – een volledig verzorgde reis voor twee personen naar de Verenigde Staten. Een onderdeel van die reis is een bezoek aan de Volvo trucks-fabriek in New River Valley.